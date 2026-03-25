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Bei On werden die beiden Gründer jetzt Co-CEOs

Neue Führung bei On: Die beiden Gründer werden jetzt Co-CEOs

25.03.2026, 10:1125.03.2026, 10:11

Der Sportartikelhersteller On stellt seine Führung neu auf: Die beiden Mitgründer David Allemann und Caspar Coppetti übernehmen per 1. Mai 2026 gemeinsam die Rolle als Co-CEOs. Gleichzeitig teilen sie sich weiterhin das Präsidium des Verwaltungsrats. Der bisherige CEO Martin Hoffmann tritt nach rund 13 Jahren im Unternehmen zurück.

Die Gruender Caspar Coppetti, David Allemann und Olivier Bernhard, posieren anlaesslich der Eroeffnung des LightSpray Produktionsstandortes von On, eine vollautomatisierte Schuhproduktion, am Mittwoch ...
Caspar Coppetti (links) und David Allemann (Mitte) werden CEOs bei On.Bild: keystone

Mit dem Schritt will On die strategische Ausrichtung stärker mit dem operativen Geschäft verzahnen und die nächste Wachstumsphase vorantreiben, wie das Zürcher Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Nach einem Rekordjahr 2025 mit einem Umsatz von über 3 Milliarden Franken sieht sich On in einer starken Ausgangslage für die weitere Expansion.

Hoffmann wolle sich eine Auszeit nehmen. Er werde dem Unternehmen aber noch bis März 2027 beratend zur Seite stehen.

Umstrittene Doppelrolle

Allemann und Coppetti bleiben neben ihrer neuen operativen Funktion auch Co-Präsidenten des Verwaltungsrats und sollen so die langfristige Gründer-Vision enger mit dem Tagesgeschäft verbinden. Eine solche Bündelung von strategischer und operativer Verantwortung wird aus Corporate-Governance-Sicht von Marktbeobachtern mitunter kritisch gesehen.

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Zudem wird Scott Maguire intern zum Chief Operating Officer (COO) befördert. Er wird künftig bei On die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis zum globalen Vertrieb.

Derweil tritt auch der neue Finanzchef Frank Sluis wie bereits angekündigt am 1. Mai an. Der Niederländer war zuletzt als CFO für Europa und Indonesien beim Detailhandelskonzern Ahold Delhaize tätig. (dab/sda/awp)

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