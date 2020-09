Wirtschaft

Schweiz

Credit Suisse: Jetzt kommen die Duz-Banker



«Kurt, wottsch en Kredit?» – jetzt kommen bei der CS die Duz-Banker



Wer sich in eine Schalterhalle der Credit Suisse begibt, soll künftig geduzt werden. «Wenn ein Kunde in die Filiale kommt, stellt sich der Mitarbeiter neu mit dem Vornamen vor», sagt Serge Fehr, Leiter des CS-Privatkundengeschäfts im «Tages-Anzeiger».

Reagiere der Kunde und nenne seinen Nachnamen, werde er im weiteren Gespräch gesiezt. Falls nicht, bleibt es beim Du.



bild:shutterstock.com

Und damit nicht genug der Erneuerung: Auch die Krawatte soll verschwinden. Die Mitarbeitenden sollen Hemd, Chinos und weisse Turnschuhe tragen. Fehr dazu: «Wir werden keine T-Shirts tragen, aber cool aussehen.»



Doch was verspricht sich die Credit Suisse von den Anpassungen? Man wolle offener sein gegenüber den Kunden, so Fehr im «Tagi», und näher an Zeitgeist.



Auch die UBS zieht mit

Die Krawatte soll auch bei der UBS immer mehr verschwinden, der zweiten Schweizer Grossbank: «Unsere Mitarbeitenden in den Geschäftsstellen tragen künftig keine Krawatten beziehungsweise Foulards oder Schals mehr», erklärt ein Bank-Sprecher gegenüber der Zeitung.

Findest du es in Ordnung, wenn dich Banker in der Schalterhalle duzen? Klar, das schafft Nähe. Nein, wir sind doch nicht in einer Bar. Was ist eine Schalterhalle?

Angestellte in der Vermögensverwaltung und im Firmenkundengeschäft dürften aber weiterhin darauf zurückgreifen.



Mit der Lockerung der Kleidervorschriften folgen UBS und Credit Suisse vielen Regionalbanken, bei denen die Regeln schon länger aufgeweicht wurden. (mlu)

