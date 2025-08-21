«Obersee Nachrichten» am oberen Zürichsee stellen Publikation ein

Mehr «Schweiz»

Die Gratiszeitung «Obersee Nachrichten» mit der Redaktion in Pfäffikon SZ ist am Donnerstag zum letzten Mal erschienen. Die Last der «massiven finanziellen Altlasten» war zu gross, schrieb die Redaktion als Begründung.

«Dies ist die letzte Ausgabe der 'Obersee Nachrichten' – Wunder ausgeschlossen», steht auf der Front der Ausgabe vom Donnerstag. Die Kosten für Produktion und Vertrieb seien stetig gestiegen und der Inserateverkauf seit mehreren Jahren rückläufig. «Aus diesen und weiteren Gründen verzeichnete die 'ON' seit längerem sinkende Einnahmen.»

Mit diesem Text verabschiedet sich die Redaktion. screenshot: obersee-nachrichten.ch

Im Mai wurde angekündigt, dass die Gratiszeitung vor einem Neustart in einem neuen Format stehe. «Es nützte leider auch nichts mehr», schrieb die Redaktion in der letzten Ausgabe.

Die «Obersee Nachrichten» waren nach eigenen Angaben mit einer Auflage von 43'000 Exemplaren die grösste und reichweitenstärkste Zeitung der Region Oberer Zürichsee. Die Printzeitung wurde 1981 von Verleger Bruno Hug gegründet. Zwischendurch gehörten die «ON» der Mediengruppe Südostschweiz AG.

Auf Anfang August 2022 wurden die «Obersee Nachrichten» von Somedia an den Verlag Fridolin Druck und Medien in Glarus verkauft, der sie seither veröffentlichte hatte. (sda)