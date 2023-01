Frauenanteil in Schweizer Chefetagen steigt deutlich – eine Branche steht besonders gut da

Gemäss der Studie sind die Führungsetagen der Schweizer Top-Unternehmen nicht nur weiblicher geworden, sondern auch internationaler. Der Ausländeranteil beträgt nun in den SMI-Konzernleitungen 73 Prozent und bei den SMIM-Firmen 55.4 Prozent. Zum Vergleich: Der Anteil der ausländischen Manager in den deutschen DAX-40-Konzernen liege lediglich bei 37.5 Prozent. (sda/awp)

Bei den kleineren Unternehmen, die nicht Teil des SMI sind, ist der Frauenanteil in den Geschäftsleitungen laut der Studie allerdings noch geringer. So liege er bei den grössten Mid-Cap-Unternehmen, welche im Börsenindex SMIM kotiert sind, nur bei 14.7 Prozent - was einem Plus von 0.8 Prozentpunkten entspreche.

Laut der Studie sind vor allem SMI-Unternehmen aus der Finanzbranche beim Frauenanteil führend. So stehe die UBS mit 42 Prozent an der Spitze, gefolgt von der Partners Group, der CS und der Zurich.

In der Folge habe die Schweiz im Europa-Vergleich Deutschland und Dänemark überholt und liege nun in der Rangliste auf dem sechsten Platz. Vor der Schweiz platziert sind Spitzenreiter Grossbritannien (Frauenanteil: 29%), Norwegen, Schweden, Finnland und Frankreich.

Konkret nahm der Anteil der Frauen in den Chefetagen der 20 im Swiss Market Index vertretenen Konzerne auf 24 von 19 Prozent zu, wie eine Auswertung des Personalberaters Russell Reynolds Associates vom Dienstag ergab. In keinem anderen europäischen Land habe es im letzten Jahr einen solchen Sprung gegeben.

«Es entsteht eine neue Weltordnung»

Protektionismus, De-Globalisierung und Industriepolitik gehen Hand in Hand und werden die Weltwirtschaft umkrempeln. Warum das so ist, erklärt Burkhard Varnholt, Chief Investment Officer bei der Credit Suisse (Schweiz).

Die Stimmung am WEF in Davos sei düster, meldet das «Wall Street Journal». Ist das auch Ihr Eindruck?

Burkhard Varnholt: Ich habe in dieser Woche an vier Roundtables mit jeweils 30 Vertretern von Schweizer KMU teilgenommen. Dabei habe ich die Frage gestellt: «Wie sehen Sie die Wirtschaft?» Die Antworten waren unisono: Zuerst haben alle erklärt: «Ja, wir sehen dunkle Wolken am Himmel.» «Aber wie geht es Ihnen?», hakte ich nach. Dann kamen Antworten wie: «Wir schliessen ein Rekordjahr ab und unsere Auftragsbücher sind voll.» Ich behaupte nicht, dass dies eine repräsentative Umfrage war, aber immerhin rund 100 Schweizer Unternehmer sehen die Zukunft alles andere als düster.