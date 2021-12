Stadler Rail stellt mit Elektrozug Weltrekord auf

Dokumentiert wurde die Fahrt offiziell durch das Guinness-Buch der Rekorde, wie es in einer Mitteilung des Zugbauers vom Mittwoch heisst.

Der Ostschweizer Zugbauer hat in Berlin einen Weltrekord aufgestellt. Auf der Strecke von Berlin-Gesundbrunnen nach Warnemünde erreichte ein dreiteiliger Zug des Typs «Flirt Akku» im reinen Batteriemodus trotz Minustemperaturen und Schneefall eine Reichweite von 224 Kilometern.

Swiss verkalkuliert sich – Entlassene erhalten ein Angebot

Im Sommer 2021 sprach die Fluggesellschaft 550 Mitarbeitenden die Kündigung aus. Darunter waren 334 Flugbegleitende. Nun erfolgt die Kehrtwende, wie der Tages-Anzeiger am Dienstag berichtet. Die Entlassenen sollen in den kommenden Tagen Post bekommen, in der die Airline sie anfragt, ob sie zurückkehren wollen.