Firmen rechnen für 2024 mit mehr Lohn – doch die Inflation frisst den Anstieg weg

Konkret gehen die Firmen im Laufe des nächsten Jahres von einem durchschnittlichen Lohnanstieg von 2 Prozent aus. Zeitgleich erwarten die befragten Betriebe eine Inflation von über 2 Prozent. Folglich dürften die Reallöhne nicht steigen oder sogar fallen. Damit hätten sich die Lohnerwartungen gegenüber den früheren Befragungen leicht abgeschwächt, heisst es in der am Montag veröffentlichten Studie.

Die Unternehmen in der Schweiz rechnen nicht damit, dass die Löhne bald deutlich steigen. Laut einer Lohnumfrage der Konjunkturforschungsstelle KOF dürfte es in den nächsten zwölf Monaten inflationsbereinigt wenn überhaupt eine Nullrunde geben.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Perseiden sind da! So kannst du den Sternschnuppenschwarm am besten beobachten

So machst du aus deiner Instant-Suppe ein Gourmet-Menu

Ukrainische Attacken am Dnipro nehmen zu +++ Kamikaze-Drohnen in Odessa

Das Sektendrama in Kenia – und die Krux der Kinder mit dem vierten Gebot

So ausgelassen feierte der Schweizer Bundespräsident auf dem Love Mobile mit

Lärmklagen und eine EM: Die Stadionkonzerte in der Schweiz stehen vor Problemen

Wenn Taylor Swift, Coldplay oder Depeche Mode in Schweizer Stadien auftreten, freuen sich viele: Veranstalter machen Millionenumsätze, Hotels verbuchen Übernachtungen und Städte Steuereinnahmen. Doch Lärmklagen und ein Sportanlass bedrohen das Geschäftsmodell.

Am 9. September wird es nochmals laut. Dann feiert der Radiosender Energy im Zürcher Letzigrund-Stadion mit 50'000 Hörerinnen und Hörern sein Musik-Open-Air. Es ist der Abschluss einer Saison mit so vielen grossen Konzerten wie selten: Coldplay und Bruce Springsteen traten genauso in der Schweiz auf wie Depeche Mode und Muse.