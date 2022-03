UBS-Chef Ralph Hamers verdiente 2021 11,5 Millionen Franken

Ralph Hamers Bild: keystone

Ralph Hamers hat in seinem ersten vollständigen Jahr als CEO der Grossbank UBS 11.5 Millionen Franken verdient. Im Jahr davor waren es für vier Monate 4.2 Millionen plus eine einmalige Ersatzzahlung von 0.16 Millionen Franken gewesen.

Von den 11.5 Millionen erhielt er 3.1 Millionen ausbezahlt, wie aus dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Hamers hatte am 1. September 2020 bei der UBS begonnen und das Amt des CEO am 1. November von Sergio Ermotti übernommen. Ermotti hatte für 2020 13.3 Millionen Franken und für 2019 12.5 Millionen erhalten.

An die gesamte Geschäftsleitung der grössten Schweizer Bank wurden 2021 total 107.8 Millionen vergütet, im Vergleich zu 115.9 Millionen Franken im Jahr davor.

Verwaltungsratspräsident Axel Weber erhielt für das vergangene wie bereits im Vorjahr 5.2 Millionen. Der gesamte Verwaltungsrat verdiente 12.1 Millionen und damit etwas mehr als 2020 mit 11.8 Millionen. (aeg/sda/awp)