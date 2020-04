Diese neuen Coronavirus-Massnahmen hat der Bundesrat am Mittwoch verkündet

Das Coronavirus hält die Schweiz weiter in Atem. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung am Mittwoch nun neue Massnahmen beschlossen. Das sind die Änderungen:

Der Bundesrat hat am Mittwoch an einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass die momentanen Massnahmen um eine Woche verlängert werden. Der Lockdown gilt also mindestens bis am 26. April. Danach soll er schrittweise gelockert werden. Über die Etappen dieser Lockerung will der Bundesrat nächste Woche entscheiden.

Des Weiteren wurden heute zum ersten …