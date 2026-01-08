trüb und nass
DE | FR
burger
Wirtschaft
Sunrise

Sunrise baut bis zu 190 Stellen ab

ARCHIVBILD ZUR MELDUNG, DASS UPC-BESITZERIN LIBERTY GLOBAL SUNRISE KAUFEN WILL --- The Sunrise Communications logo in a shop of said company in Glattbrugg, Canton of Zurich, Switzerland, on February 1 ...
Sunrise will knapp 200 Stellen streichen.Bild: keystone

Sunrise baut bis zu 190 Stellen ab – auch Führungspositionen

Das Unternehmen will Strukturen vereinfachen und verschlanken. Dafür sollen bis zu 190 Stellen gestrichen werden.
08.01.2026, 17:4908.01.2026, 17:57

Sunrise will die Unternehmensstruktur vereinfachen. Dafür werde ein Abbau von bis zu 190 Stellen evaluiert, teilt das Telekomunternehmen am Donnerstagabend mit Auch zahlreiche Führungspositionen seien betroffen. Grösstenteils ausgenommen seien Sunrise-Shop- und Kundendienstmitarbeitende mit direktem Kundenkontakt, Lernende sind ganz ausgeschlossen.

Damit sollen rund 7 Prozent der Stellen verschwinden. Insgesamt hat Sunrise 2653 Mitarbeiter. Zuerst hatte das Onlineportal «Inside Paradeplatz» am Donnerstagmorgen mit Verweis auf Insider über den Stellenabbau berichtet.

Damit will der Konzern die Unternehmensstruktur vereinfachen. Ziele der Streichungen seien «kürzere Entscheidungswege dank grösserer Führungsspannen und weniger Hierarchieebenen», hiess es. Zudem solle die Effizienz gesteigert werden - auch unter Einsatz neuer Technologien. Vom Abbau seien auch zahlreiche Führungskräfte betroffen, schrieb Sunrise.

Das Konsultationsverfahren sei eingeleitet. Nach dessen Abschluss voraussichtlich im Februar oder März werde über die Zahl der Kündigungen entschieden. Für die Betroffenen gebe es einen Sozialplan.

Laut «Inside Paradeplatz» muss ihm Rahmen des Programms auch Chief Consumer Officer Christoph Richartz über die Klinge springen. Ein Sprecher von Sunrise bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP zwar den Abgang von Richartz, betonte aber, dass es keinen Zusammenhang mit dem geplanten Stellenabbau gebe. (vro/awp/sda)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wenn plötzlich jemand anderes deine Rolle spielt – 21 Stars, die ausgetauscht wurden
1 / 23
Wenn plötzlich jemand anderes deine Rolle spielt – 21 Stars, die ausgetauscht wurden

Daphne Maxwell Reid kam für Janet Hubert in «Der Prinz von Bel-Air»

Ab der vierten Staffel «Der Prinz von Bel-Air» spielte Daphne Maxwell Reid die Tante von Will Smith: Vivian Banks. Janet Hubert wurde gefeuert, weil sie sich mit Will Smith zerstritten hatte. Hubert war ebenfalls schwanger, was ihren Vertrag mit dem Netzwerk verletzte.

 ... Mehr lesen
quelle: nbc
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Ich bin dankbar für die zweite Chance zum Leben» – Brandopfer erzählt
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Piccard kein gutes Vorbild: Gläubiger verlieren bis zu 80 Prozent ihrer Gelder
In der Millionenpleite des Solaranlagenbauers Prime Energy reden jetzt die Protagonisten. Was da herauskommt, ist auch für den Werbebotschafter Bertrand Piccard unangenehm.
Firmenpleiten gehen schnell vergessen. Selbst die Credit Suisse ist drei Jahre nach ihrem weltweit mediatisierten Niedergang bald aus dem kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung verschwunden.
Zur Story