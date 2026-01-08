Sunrise will knapp 200 Stellen streichen. Bild: keystone

Sunrise baut bis zu 190 Stellen ab – auch Führungspositionen

Das Unternehmen will Strukturen vereinfachen und verschlanken. Dafür sollen bis zu 190 Stellen gestrichen werden.

Sunrise will die Unternehmensstruktur vereinfachen. Dafür werde ein Abbau von bis zu 190 Stellen evaluiert, teilt das Telekomunternehmen am Donnerstagabend mit Auch zahlreiche Führungspositionen seien betroffen. Grösstenteils ausgenommen seien Sunrise-Shop- und Kundendienstmitarbeitende mit direktem Kundenkontakt, Lernende sind ganz ausgeschlossen.

Damit sollen rund 7 Prozent der Stellen verschwinden. Insgesamt hat Sunrise 2653 Mitarbeiter. Zuerst hatte das Onlineportal «Inside Paradeplatz» am Donnerstagmorgen mit Verweis auf Insider über den Stellenabbau berichtet.

Damit will der Konzern die Unternehmensstruktur vereinfachen. Ziele der Streichungen seien «kürzere Entscheidungswege dank grösserer Führungsspannen und weniger Hierarchieebenen», hiess es. Zudem solle die Effizienz gesteigert werden - auch unter Einsatz neuer Technologien. Vom Abbau seien auch zahlreiche Führungskräfte betroffen, schrieb Sunrise.

Das Konsultationsverfahren sei eingeleitet. Nach dessen Abschluss voraussichtlich im Februar oder März werde über die Zahl der Kündigungen entschieden. Für die Betroffenen gebe es einen Sozialplan.

Laut «Inside Paradeplatz» muss ihm Rahmen des Programms auch Chief Consumer Officer Christoph Richartz über die Klinge springen. Ein Sprecher von Sunrise bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP zwar den Abgang von Richartz, betonte aber, dass es keinen Zusammenhang mit dem geplanten Stellenabbau gebe. (vro/awp/sda)