meist klar
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Pfizer plant laut Bloomberg in der Schweiz einen Stellenabbau

Pfizer plant laut Bloomberg in der Schweiz einen Stellenabbau

10.12.2025, 19:3110.12.2025, 19:31
FILE - The Pfizer logo is displayed at the company&#039;s headquarters, Friday, Feb. 5, 2021, in New York. (AP Photo/Mark Lennihan, File) Pfizer Metsera Acquisition
Pfizer will weltweit Kosten einsparen – auch am Schweizer Standort.Bild: keystone

Der US-Pharmariese Pfizer plant laut einer Agenturmeldung einen grösseren Stellenabbau in der Schweiz. Noch bis Ende Jahr soll die Schweizer Belegschaft von Pfizer von 300 auf rund 70 schrumpfen, teilte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch mit.

Der Abbau in der Schweiz stehe im Zusammenhang mit dem von Pfizer weltweit eingeleiteten Kostensparprogramm, so der Bericht mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter. Auch werde die Schweizer Niederlassung mit Blick in die Zukunft als weniger wichtig eingestuft. Eine Anfrage der Nachrichtenagentur AWP blieb bislang unbeantwortet. (sda/awp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Waffenexporte: Das Parlament schiesst mit Platzpatronen
Das Parlament lockert das Kriegsmaterialgesetz, um der Rüstungsindustrie zu helfen. Die Ukraine aber profitiert nicht, und ob andere Länder bei uns einkaufen werden, ist zweifelhaft.
Ende Jahr tritt Thomas Süssli als Armeechef ab. Die Standartenübergabe an Nachfolger Benedikt «Bänz» Roos fand bereits letzte Woche in Luzern statt. Am Dienstag zog Süssli vor den Medien eine durchzogene Bilanz seiner sechsjährigen Amtszeit. Der IT-Spezialist war 2019 mit dem erklärten Ziel ernannt worden, die Schweiz für den Cyber-Krieg fit zu machen.
Zur Story