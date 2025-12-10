Pfizer plant laut Bloomberg in der Schweiz einen Stellenabbau

Pfizer will weltweit Kosten einsparen – auch am Schweizer Standort. Bild: keystone

Der US-Pharmariese Pfizer plant laut einer Agenturmeldung einen grösseren Stellenabbau in der Schweiz. Noch bis Ende Jahr soll die Schweizer Belegschaft von Pfizer von 300 auf rund 70 schrumpfen, teilte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch mit.

Der Abbau in der Schweiz stehe im Zusammenhang mit dem von Pfizer weltweit eingeleiteten Kostensparprogramm, so der Bericht mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter. Auch werde die Schweizer Niederlassung mit Blick in die Zukunft als weniger wichtig eingestuft. Eine Anfrage der Nachrichtenagentur AWP blieb bislang unbeantwortet. (sda/awp)