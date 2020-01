Wirtschaft

Tesla

Tesla überholt (fast) alle: Das sind die 12 wertvollsten Autohersteller



Bild: AP

Tesla überholt (fast) alle: Das sind die 12 wertvollsten Autobauer der Welt

Dank dem gestrigen Zuwachs des Aktienwertes um fast 10 Prozentpunkte (9,77) überholte der amerikanische Elektroautohersteller Tesla den deutschen Volkswagen-Konzern als zweitwertvollster Autohersteller der Welt.

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen hat heute, Stand 11.00 Uhr, einen Wert von 94,6 Milliarden Dollar. VW (94,13) ist damit hauchdünn geschlagen. Weiterhin (noch) unangefochten an der Spitze befindet sich Toyota. Die Japaner sind (noch) mehr wert als ihre beiden ärgsten Verfolger Tesla und VW zusammen. 2018 erwirtschaftete der Leader in der Hybrid-Technik (Prius) einen Gewinn von 17,2 Milliarden Dollar.

quelle: yahoo finance

Die Positionen von Tesla und VW könnten sich bereits heute wieder verschieben. Die Börse eröffnet in den USA um 15.30 Uhr. Nur schon ein kleiner Kursverlust kann Tesla wieder hinter die Deutschen zurückwerfen. Andererseits: Macht Tesla so weiter wie in den letzten Tagen, könnte sich der Vorsprung zu VW beträchtlich erhöhen.

(Update nach Börsenbeginn: Die Tesla-Aktie legte nochmals um 3% zu. Stand 16.45 Uhr).

Bild: AP

Teslas Rekordwert ist auch eine Schlappe für die amerikanische Konkurrenz. Die Traditionsmarken Ford und General Motors besitzen neu gemeinsam einen geringeren Börsenwert.

Unter den 10 wertvollsten Autobauern der Welt hat es sich auch Ferrari bequem gemacht. Seit 2015 ist das Unternehmen börsenkotiert. 2015 kostete das Wertpapier des italienischen Sportwagenherstellers (Ferraris Börsenkürzel lautet im Übrigen RACE) 50 Dollar. Gestern schloss die Ferrari-Aktie bei 174.29 Dollar.

Bild: EPA

Einer Studie des CAR Center Automotive Research an der Universität Duisburg aus dem Jahr 2018 zufolge macht Ferrari pro verkauftem Wagen 80'000 Dollar Betriebsgewinn. Als Vergleich: Jaguar Land Rover kommt auf 900 Dollar. Bentley macht pro verkauftem Fahrzeug beinahe 19'000 Dollar Verlust.

Nicht nur die Aktie explodiert bei Tesla:

Mit SAIC (ehemals Shanghai Automotive Industry Corporation) befindet sich auch ein chinesischer Hersteller in den Top 10. In den nächsten Jahren dürfte auch Geely an den vordersten Plätzen schnuppern.

Das Nachsehen auf dem 13. Platz hat in dieser Liste der japanische Hersteller Nissan.

(tog)

Abonniere unseren Newsletter