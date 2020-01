Schweiz

Digital

Tesla mit Rekordzahlen: So viele neue Elektroautos fahren in der Schweiz



Tesla mit Rekordzahlen: So viele neue Elektroautos fahren in der Schweiz

Alleine im Dezember 2019 wurden in der Schweiz 1322 neue Tesla-Fahrzeuge zugelassen. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2018 waren es 1463. Elon Musks Elektroauto steigerte seinen Verkauf in der Schweiz um 314 Prozent im Jahresvergleich. Der Marktanteil von Tesla in der Schweiz beträgt damit neu 1,9 Prozent. Das zeigen die neusten Zahlen von Auto Schweiz.

Allgemein werden immer mehr Elektrofahrzeuge für Schweizer Strassen zugelassen. 2018 fuhren 1,7 Prozent aller Fahrzeuge ausschliesslich mit Elektroantrieb (sogenannte BEVs), 2019 waren es 4,2 Prozent.

Äusserst beliebt sind auch Hybridfahrzeuge. Sie stellen neu einen Marktanteil von 8,4 Prozent – im Jahr 2018 betrug dieser noch 5,2 Prozent. Neuzulassungen von Dieselfahrzeugen sind hingegen um fast 12 Prozent zurückgegangen.

Tesla im Börsenhoch

Der US-Elektroautobauer hat bereits vor einigen Tagen verkündet, man habe die für 2019 gesetzten Ziele dank einem Endspurt doch noch erreicht. Im vierten Quartal verkaufte Tesla weltweit 92'550 Fahrzeuge seines Model 3. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr verkaufte Elon Musk damit 367'500 seiner Fahrzeuge.

Mit den Verkaufszahlen stiegen auch die Börsenzahlen von Tesla in die Höhe. Analysten hatten mit deutlich weniger Auslieferungen gerechnet. In Zukunft dürften die zusätzlichen Produktionsstätten in Shanghai (bereits in Betrieb) und in Grünheide bei Berlin (für 2021 geplant) für weiteren Aufschwung sorgen.

Bild: AP

Hier die Zahlen zu den Neuzulassungen in der Schweiz von 2019:

Die Zahlen in Kürze:

Die grössten Gewinner:

Tesla: +314 %

Lexus: +28 %

Skoda: +26 %

Die grössten Verlierer:

Maserati: −37 %

DS Automobiles: −26 %

Alfa Romeo: −20 %

Die Platzhirsche (Marktanteil):

Volkswagen: 11 %

Mercedes: 8,6 %

BMW: 8 %

Skoda: 7,7 %

Audi: 6 %

Bild: AP

Zu- und Abnahme bei den Antriebstypen:

Hybrid (Diesel): +342,8 %

Elektro: +157,7 %

Alternativ-Antrieb: +88,6 %

CNG*: +55,5 %

Hybrid (Benzin): +51,8 %

Benzin: −10,5 %

Diesel: −11,9 %

Wasserstoff: −13,8 % (kleine Stückzahl)

Antriebstypen (Marktanteil):

Benzin: 48,4 %

Diesel: 25,5 %

Alternativ-Antrieb: 13,1 %

Hybrid: 8,4 %

Elektro: 4,2 %

CNG*: 0,4 %

*CNG-Fahrzeuge werden mit Bio- und Erdgas betankt, verfügen aber auch über einen herkömmlichen Benzintank.

Die komplette Liste findest du hier.

(leo mit Material der sda)

Abonniere unseren Newsletter