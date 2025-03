Plastik am tiefsten Punkt des Mittelmeers entdeckt

Das Mittelmeer zählt zu den Meeresgebieten mit der grössten Verschmutzung weltweit. Einerseits wird durch den Nil eine erhebliche Menge Plastikmüll ins Meer transportiert. Andererseits ist das Mittelmeer relativ klein und abgeschlossen, was die Ansammlung von Abfällen begünstigt. (cst)

Der Abfall ist über verschiedene Wege in die Tiefen des Mittelmeers gelangt. «Einige Abfälle stammen von den Küsten», sagt der spanische Wissenschaftler Miquel Canals. Er und sein Team hätten auch Hinweise entdeckt, die darauf hinwiesen, dass Schiffe Säcke voller Abfall direkt im Meer entsorgen. «Im Mittelmeer gibt es keinen sauberen Flecken mehr», warnt Canals.

Forschende der Universität Barcelona haben mit einem Tiefsee-U-Boot den Meeresboden des Calypsotiefs untersucht. Insgesamt wurden dabei 167 Müllobjekte identifiziert, hauptsächlich aus Kunststoff, Glas, Metall und Papier. «Die Ergebnisse zeigen die grösste Müllansammlung, die je in den Tiefen des Meeres gefunden wurde», heisst es in der Untersuchung, die im Fachblatt Marine Pollution Bulletin publiziert wurde.

Das Calypsotief vor Griechenland ist mit 5109 Metern die tiefste Stelle im Mittelmeer. An dieser Stelle trifft die afrikanische Platte auf die eurasische.

Kaum ein Ort auf der Erde bleibt von den Menschen unberührt. Eine neue Untersuchung zeigt nun: Selbst am tiefsten Punkt des Mittelmeers liegt Müll.

Am meisten Plastik gelangt mit 144 Tonnen täglich aus der Türkei ins Meer. Bild: Fans der türkischen Fussballmannschaft von Galatasaray bei einer Choreo mit Plastiktüchern.

Die fünf grössten Plastiksünder am Mittelmeer

