wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Wirtschaft
Unternehmen

KMU-Mann Silvan Wildhhaber wird zum Präsident von Economiesuisse

Jetzt soll ein KMU-Mann den Club der Grosskonzerne wieder auf Vordermann bringen

Silvan Wildhaber, der Ostschweizer Textilunternehmer mit Zürcher Adresse, übernimmt im Herbst das Präsidium von Economiesuisse.
13.02.2026, 18:4213.02.2026, 18:42
Florence Vuichard / ch media

Grösser könnte der Bruch mit der Vergangenheit nicht sein: Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, der Club der Grosskonzerne, soll in Zukunft von einem KMU-Mann präsidiert werden – von Silvan Wildhaber, dem Chef der traditionsreichen, familiengeführten St. Galler Textilfirma Filtex. Die überraschende Wahl ist auch ein Eingeständnis, dass es bei Economiesuisse grossen Reformbedarf gibt. Denn viele Erfolge konnte der Dachverband in den vergangenen Jahren nicht verbuchen.

Das alte Rezept, wonach für alle gut ist, was für die Wirtschaft gut ist, wird in der Bevölkerung schon lange nicht mehr befolgt. Auch in Bundesbern hat Economiesuisse kaum mehr Gewicht, und beim Treffen der sechs Wirtschaftskapitäne aus dem ominösen «Team Switzerland» mit Donald Trump, war der einstige Spitzenverband nicht mal richtig informiert. Die Zeiten, als dessen Direktor noch als achter Bundesrat betitelt wurde, sind längst vorbei.

Im September soll nun also mit Wildhaber ein KMU-Unternehmer den langjährigen Rechtschef des Syngenta‑Konzerns, Christoph Mäder, beerben. Er sei ein «guter Typ», sagt eine Person, die Wildhaber schon länger kennt. Und er sei «der richtige für diesen schwierigen Job». In der Tat ist der Economiesuisse-Präsident nicht zu beneiden: Er muss einen Verband führen, der unter seinem Dach divergierende Interessen vereinigt. Oder anders gesagt: Er muss von der Grossbank UBS über die Pharmagiganten Novartis und Roche oder den Staatskonzern Swisscom bis hin zum Ragusa-Hersteller Camille Bloch oder der Privatklinikgruppe Hirslanden alle glücklich machen.

Der Unternehmer Silvan Wildhaber soll neuer Präsident von economiesuisse werden
Neuer Job: Silvan Wildhaber wird Economiesuisse-Präsident.Bild: economiesuisse

Wildhaber ist das Gegenteil seiner Vorgänger: Er ist mit 48 Jahren vergleichsweise jung, politisch als FDP-Mitglied persönlich engagiert und damit auch exponiert – und er ist ein Unternehmer, kein Manager. Das letzte Mal, dass sich der Spitzenverband der Schweizer Wirtschaft für einen Unternehmer entschied, ist 24 Jahre her: 2002 übernahm mit Ueli Forster vom St. Galler Stickereiunternehmen Forster Rohner das Economiesuisse-Präsidium. Das war aber noch eine andere Zeit. Damals blieb der Präsident im Hintergrund, die Bühne gehörte vornehmlich dem Direktor.

Nach seinem Rücktritt 2007 folgte ein Manager auf den anderen: Den Anfang machte der FDP-Nationalrat und Georg-Fischer-Verwaltungsrat Gerold Bührer, danach gab Clariant-Präsident Rudolf Wehrli ein einjähriges Gastspiel. Dann versuchten der frühere Axpo-Lenker Heinz Karrer und zuletzt Christoph Mäder den Economiesuisse-Tanker wieder auf Kurs zu bringen.

Beobachter werten die Wahl nicht nur als Bruch mit dem alten System, sondern auch als politisches Signal. Denn als Chef eines Textilunternehmens mit rund 100 Angestellten und einem Exportanteil von 80 Prozent weiss Wildhaber wie wichtig für ihn die bilateralen Verträge mit der EU sind. Als FDP-Politiker ist er Mitglied einer Partei, die sich klar hinter das neue Vertragswerk gestellt hat. Das Pro-Europa-Lager bei Economiesuisse dürfte Aufwind erhalten, etliche Unternehmen erwarten in Zukunft klarere Ansagen und weniger diplomatisches Zögern, um allfällige SVP-nahe Mitglieder nicht zu vergrämen.

«Ich geb’ Stoff für die Schweiz». Mit diesem Slogan kandidiert Wildhaber, der in Zürich lebt, im Namen der FDP vorerst am 8. März fürs Parlament der Stadt, die sich ja oft für die Schweiz hält. Ab Herbst gilt dann der Spruch tatsächlich fürs ganze Land.

Mehr zum Thema
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 10 wertvollsten Unternehmen der Welt
1 / 11
Die 10 wertvollsten Unternehmen der Welt
Microsoft ist die wertvollste Firma der Welt: Mehr als eine Billion Dollar ist der Konzern wert. Dahinter folgen weitere Techgiganten wie...
quelle: ap / elaine thompson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ist das machbar für KMUs?
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Deutlich mehr junge IV-Neurentner – Finanzierung unter Druck
Seit 2019 nimmt die Zahl der IV-Rentnerinnen und -Rentner zu. Das berichtet der «Tages-Anzeiger». 2024 sprach die Invalidenversicherung 22’800 neue Renten aus – im Vorjahr waren es 17’600. Mehr als 50 Prozent der Neurenten gehen auf psychische Erkrankungen zurück. Auffallend stark ist der Anstieg bei den 18- bis 24-Jährigen sowie bei den 60- bis 64-Jährigen.
Zur Story