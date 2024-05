US-Börsen: Dow Jones beendet Handel auf Tiefststand seit Mai

Präsent blieben am Markt zugleich die Sorgen über eine Eskalation des Gaza-Krieges. Ausserdem ging der Blick gegen Handelsschluss bereits in Richtung jener grossen US-Technologiekonzerne, die im Wochenverlauf ihre Quartalsberichte vorlegen werden.

Die US-Börsen haben am Montag mit unterschiedlichen Vorzeichen geschlossen. Während es an der Wall Street nach der Talfahrt in der vergangenen Woche noch etwas weiter abwärts ging, legten die Nasdaq-Indizes leicht zu. Der Nasdaq wird oft auch als «Technologiebörse» bezeichnet.

Noch mehr Todesfälle und Krankheiten – was die Bodenoffensive in Rafah bedeutet

BNP Paribas will in der Schweiz rund 100 Stellen streichen

Der Schweizer Ableger der französischen Grossbank BNP Paribas plant einen grösseren Stellenabbau. Insgesamt will BNP Paribas (Suisse) am Standort in Genf rund 100 Stellen streichen, wie eine Mediensprecherin am Freitag auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AWP erklärte.