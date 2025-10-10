VW Passat, Bora, Scirocco: Darum heissen Volkswagen wie Winde

VW benennt seine Autos immer wieder nach starken Winden, Tieren und Sportarten. Aber warum?

Markus Abrahamczyk / t-online

Mit dem Scirocco könnte dereinst ein berühmtes Auto zurück ins VW-Angebot kommen. Und auch ein bekannter Wind. Denn nicht nur der Sport und die Tierwelt geben vielen VW-Modellen ihren Namen. Sondern immer wieder benennt VW seine Autos auch nach berühmten Winden. Was steckt dahinter?

Wind ist Bewegung und Kraft

Wind steht für Dynamik und Kraft – Eigenschaften, die Autofahrer gerne mit ihren Fahrzeugen verbinden. Genau dieses Gefühl von Energie und Geschwindigkeit sollen die Namen bekannter Winde vermitteln.

Ein globaler Name

Als weltweit bekannte Marke braucht VW international verständliche Namen. Die meisten dieser Namen sind nahezu überall bekannt und haben in der Regel überall die gleiche Bedeutung.

VW-Modellnamen nach Winden

Bora: Fallwind an der östlichen Adriaküste.

Jetta: abgeleitet von Jetstream (starke Luftströmung in der Tropo- oder Stratosphäre).

Passat: weltweit in den Tropen und Subtropen auftretender, sehr beständiger Wind.

Santana: abgeleitet von den warmen und trockenen Santa-Ana-Winden (auch Teufelswinde, Teufelshauch oder Roter Wind) in Südkalifornien.

Scirocco: heisser Wind aus der Wüste Sahara in Richtung Mittelmeer. Setzt den Saharastaub in Bewegung, der durch weitere Winde auch nach Deutschland kommt.

Vento: italienisch für Wind.

VW-Modellnamen aus der Mythologie

Amarok: riesiger Wolf in der Mythologie der Inuit.

Eos: Göttin der Morgenröte in der griechischen Mythologie.

Phaeton: Pferd der griechischen Göttin Eos.

VW-Modellnamen aus der Tierwelt

Beetle: Käfer (Englisch).

Fox: Fuchs (Englisch).

Iltis: Mardergattung.

Lupo: Wolf (Lateinisch).

Tiguan: ein sogenanntes Kofferwort, das aus 'Tiger' und 'Leguan' kombiniert wurde. Ein Kofferwort ist ein neuer Begriff, der aus zwei oder mehr eigenständigen Wörtern entsteht. Ältere Beispiele sind 'Denglisch' und 'jein', ein neueres ist 'Brexit'.

VW-Modellnamen aus dem Sport

Caddy: Assistent eines Golfspielers, auch Bezeichnung für den Handwagen, der für den Transport der Golfschläger verwendet wird.

Derby: berühmtes Galopprennen im Pferdesport.

Polo: Pferdesport.

Auch der VW Polo trägt einen sportlichen Namen. Bild: EPA

So kam der Golf zu seinem Namen

Der Golf hat seinen Namen nicht vom vornehmen Golfsport. Und auch der Golfstrom im Atlantik ist nicht der Namensgeber. Stattdessen wurde das Auto nach einem Pferd benannt, das dem damaligen VW-Chefeinkäufer Hans-Joachim Zimmermann gehörte. Zunächst war übrigens der Name Pampero im Rennen. Das ist ein kalter Wind in Argentinien. Und in den USA war der Golf zunächst als «Rabbit» bekannt (deutsch: Hase).

Ein Wind bringt Frische und Innovation

Ein frischer Wind fegt das Alte davon. Er steht symbolisch für Veränderung und Erneuerung – genau das Richtige für einen Hersteller, der den Rivalen immer etwas voraus haben will.