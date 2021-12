Bild: shutterstock

Die Welt in Karten

In diesem Land sitzen die meisten Personen im Gefängnis

Weltweit sitzen in diesem Moment über elf Millionen Menschen in Gefängnissen. Doch die Insassen sind alles andere als regelmässig auf die Länder verteilt.

In einem Land sitzen besonders viele Menschen hinter Gittern – was denkst du, in welchem Land sitzen anteilsmässig zur Bevölkerung die meisten Personen im Gefängnis? Die Auflösung folgt weiter unten.

Gefängnis-Insassen nach Land

Kommen wir zur Auflösung des ersten Rätsels: In den USA sind sowohl anteilsmässig zur Bevölkerung, als auch in absoluten Zahlen, die meisten Personen inhaftiert. Das zeigen die aktuellen Daten des World Prison Briefs. Demnach befinden sich über zwei Millionen Personen hinter US-amerikanischen Gittern.

Auf Platz zwei folgt China mit 1,7 Millionen Insassen – so lauten zumindest die offiziellen Zahlen, welche beispielsweise keine Personen in Untersuchungshaft enthält. Insgesamt dürfte die Dunkelziffer deutlich höher sein.

Anteilsmässig zur Bevölkerung folgt auf die USA das afrikanische Land Ruanda, danach Thailand und Brasilien.

USA: 629 Häftlinge pro 100'000 Einwohner Ruanda: 545 Thailand: 445 Brasilien: 381

Die folgende Karte zeigt die Daten aus dem World Prison Brief. Tippe ein Land an, um mehr Details zu erfahren.

Die Schweiz liegt gemäss dem Report auf Rang 171 aller Länder. Im Jahr 1989, also vor 32 Jahren, sassen noch rund 4500 Personen in einem Gefängnis. Skizziere deine Schätzung, wie sich diese Zahl seither entwickelt hat!