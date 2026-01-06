wechselnd bewölkt-8°
DE | FR
burger
Wissen
Forschung

Studie: Eltern, die Sport machen, motivieren ihre Kinder

Bewegen sich Eltern mehr, machen es die Kinder nach

06.01.2026, 12:28

Bewegung ist ansteckend – zumindest in der Familie. Eine am Dienstag veröffentlichte Studie mit Schweizer Daten zeigt: Sind Eltern körperlich aktiv, bewegen sich auch ihre Kinder tendenziell mehr.

Die Forschenden des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts (Swiss TPH) werteten dafür Bewegungsdaten von mehreren hundert Eltern-Kind-Paaren aus der Schweiz aus. Kinder und Eltern trugen über mehrere Tage hinweg Bewegungssensoren, die aufzeichneten, wie viel Zeit sie sitzend, leicht aktiv oder intensiver in Bewegung verbrachten.

Langanhaltender Einfluss

Das Ergebnis: Veränderten Eltern ihr Bewegungsverhalten, folgten die Kinder diesem Muster. Der Effekt fiel bei den Kindern jedoch deutlich schwächer aus. Konkret war die Veränderung beim Kind rund 18-mal geringer, wenn es um das Verhalten der Mutter ging, und rund 29-mal geringer beim Verhalten der Väter.

Der Einfluss blieb über mehrere Jahre hinweg sichtbar: Auch fünf Jahre nach der ersten Messung waren Kinder, deren Eltern im Alltag weniger sitzen, insgesamt aktiver. Bei den Vätern zeigte sich ein vergleichbarer Trend, der statistisch allerdings nicht eindeutig ausfiel.

Viele Kinder schaffen keine 60 Minuten moderate Bewegung

Die Forschenden schliessen daraus, dass Eltern als Vorbilder eine wichtige Rolle spielen – auch wenn sich ihr Verhalten nicht eins zu eins auf die Kinder überträgt. Massnahmen, die Eltern zu mehr Bewegung und weniger Sitzen im Alltag motivieren, könnten daher der ganzen Familie zugutekommen.

Obwohl die Schweiz zu den aktivsten Ländern Europas gehört, erreichen viele Kinder und Jugendliche die Empfehlung von mindestens 60 Minuten moderat-intensiver körperlicher Aktivität pro Tag nicht, wie das Swiss TPH am Dienstag in einer Mitteilung zur Studie betonte. «Die frühe Förderung eines aktiven Lebensstils bleibt daher eine zentrale Aufgabe der Gesundheitspolitik», so das Institut weiter.

Die Daten stammen aus der sogenannten Sophya-Kohortenstudie. Zwischen 2013 und 2015 sowie erneut zwischen 2019 und 2020 wurden in der Schweiz Bewegungsdaten von Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 16 Jahren sowie von deren Eltern erhoben. Die Studie erschien im Fachjournal «Journal of Activity, Sedentary and Sleep Behaviors». (sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Interview
«Dicke Kinder werden noch dicker»: Nun greift Kinderarzt zur Abnehmspritze
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Übergewicht in der Schweiz
1 / 4
Übergewicht in der Schweiz
Im Jahr 2017 sind vier von zehn Personen in der Schweiz übergewichtig oder fettleibig. Die Grafik zeigt den Anteil der Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren mit Übergewicht (BMI von 25 oder mehr), in Prozent. (Quelle: BFS, 2019)
quelle: bundesamt für statistik
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Du brauchst ein wenig Bewegung? Dann hol dir diese App
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die Schanzen vor Aarberg
Anfang des 19. Jahrhunderts war die Schweiz traumatisiert vom Franzoseneinfall 1798. Ein erneuter Angriff Frankreichs wurde befürchtet. In den eidgenössischen Verteidigungsplanungen stellte Aarberg einen militärgeografischen Schlüsselraum dar. Hier bestand die Möglichkeit, dass die französischen Armeen die Aare überqueren könnten. Es musste ein Hindernis her.
Ab Herbst 1814 wurde am Wiener Kongress die Neuordnung Europas nach den Napoleonischen Kriegen geregelt. Während sich die Delegationen in Wien um Restauration bemühten, kehrte im März 1815 Napoleon Bonaparte überraschend aus dem Exil nach Frankreich zurück.
Zur Story