Diese 5 Körperteile werden wir Menschen verlieren – sagen Forschende

Wie werden Menschen wohl in 1000 Jahren aussehen? Forschende kommen zu diesem Schluss.

Der Körper des Menschen hat sich in den vergangenen Jahrtausenden stark verändert. Auch in den nächsten Jahrtausenden werden wir nicht mehr so aussehen wie jetzt. Gemäss der Prognose von Forschenden hat der Mensch in der Zukunft keine Haare mehr – und gleich mehrere Körperteile weniger, schreibt Bild.

Körperhaare

«Körperhaare hatten einst wichtige Funktionen wie Wärme und Schutz. Heute werden sie meist nur noch aus ästhetischen Gründen entfernt», erklären die Experten gegenüber The Sun. Durch Kleidung, Heizungen und Schönheitsideale wird die Behaarung überflüssig. Die Folge davon ist: Das Haar wird feiner, weniger und könnte bald ganz verschwinden.

Weisheitszähne

Die Weisheitszähne werden heute meistens herausgenommen, früher halfen sie noch beim Zerkleinern von rohen Pflanzen und Fleisch. Die moderne Küche und die weichere Nahrung machten sie aber überflüssig. Schon der Kiefer ist heute kleiner als früher und die Zähne verursachen oft Schmerzen oder Entzündungen. Viele Menschen werden schon heute ohne Weisheitszähne geboren.

Steissbein

Das Steissbein war einmal der Ansatz für einen Schwanz und half beim Balancieren und Klettern. Heute ist er gemäss den Forschenden nutzlos und dient lediglich als Muskelansatz. Da er sehr anfällig ist für Verletzungen, leidet etwa jeder 50. Mensch irgendwann an Schmerzen oder zieht sich einen Bruch zu. Irgendwann könnte es ganz verschwunden sein.

Blinddarm

Der Blinddarm war früher nützlich, um faserreiche Pflanzen zu verdauen – heute braucht es ihn weitgehend nicht mehr. Auch wenn er noch eine kleine Rolle im Immunsystem spielen kann, ist er doch eher für Entzündungen bekannt: Jeder 20. muss wegen einer Blinddarmentzündung operiert werden.

Ohrmuskeln

Menschen brauchten früher Ohrmuskeln, um ihre Ohren wie Tiere in Richtung von Geräuschen zu drehen. Dies können heute nur die Wenigsten. Und brauchen tut man es auch nicht mehr. (kek)