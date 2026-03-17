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Studie: Der Klimawandel führt dazu, dass wir weniger Sport treiben

In Hitzephasen verzichten viele auf sportliche Betätigungen.
In Hitzephasen verzichten viele auf sportliche Betätigungen.bild: shutterstock

Bei hohen Temperaturen treiben wir weniger Sport – das könnte verheerende Folgen haben

Steigen die Temperaturen, treiben wir einer neuen Studie zufolge weniger Sport. Eine Entwicklung, die laut den Autorinnen und Autoren weltweit bis zu einer halben Million frühzeitiger Todesfälle führen könnte – jährlich.
17.03.2026, 19:1117.03.2026, 19:11

Scheint die Sonne, verleitet dies die Menschen dazu, eher die Wohnung zu verlassen, Rad zu fahren oder joggen zu gehen. Steigen die Temperaturen jedoch immer weiter an, kann Sport an der prallen Sonne schnell auch gesundheitsgefährdend werden.

Bei grosser Hitze verzichten viele darauf, sich zu verausgaben. Eine nachvollziehbare Reaktion, die im Kontext steigender Temperaturen jedoch weitreichende Folgen haben könnte, wie eine jüngst erschienene Studie zeigt.

Bis zu einer halben Million Todesfälle zusätzlich

Ein im medizinischen Fachjournal «The Lancet Global Health» erschienener Artikel zeigt, dass körperliche Aktivitäten weltweit abnehmen, wenn die Temperaturen im Zuge des Klimawandels ansteigen. Weiter prognostizieren die Forschenden, dass die Zahl frühzeitiger Todesfällen dadurch global zunehmen werde.

In ihrem Model rechnen sie mit bis zu einer halben Million zusätzlicher Todesfälle jährlich bis 2050. Dies bedingt durch Krankheiten wie Typ 2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder psychische Probleme. Bereits heute können gemäss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) rund fünf Prozent aller Todesfälle im erwachsenen Alter auf mangelnde Bewegung zurückgeführt werden.

Wie viel Bewegung wird empfohlen?
Die WHO empfiehlt, dass sich jede Person wöchentlich mindestens 150 Minuten leicht bis moderat sportlich betätigt. Bei hoher Trainingsintensität reichen bereits 75 Minuten Sport pro Woche aus.

Als Grundlage für die Prognose wurden im Zeitraum zwischen den Jahren 2000 und 2022 WHO-Gesundheitsdaten zur sportlichen Betätigung in 156 Ländern mit den gemessenen Temperaturen vor Ort verglichen. Die Studienautoren und Autorinnen fanden heraus, dass jeder Monat mit einer durchschnittlichen Temperatur von über 27,8 Grad zu rund 1,5 Prozent weniger Bewegung führte.

In Ländern mit niedrigen bis mittleren Einkommen sind die Auswirkungen noch stärker spürbar, dort nahm die körperliche Aktivität um 1,85 Prozentpunkte ab. Hochgerechnet mit den Daten zur globalen Erderwärmung entstand so die vorliegende Prognose zu den möglichen zusätzlichen Todesfällen.

Frauen und Länder im globalen Süden stärker betroffen

«In dieser Studie geht es nicht nur um Klima, es geht auch um soziale Ungleichheit», sagt Christian Garcia-Witulski, einer der Autoren gegenüber der englischen Zeitung «Guardian». So seien die am stärksten betroffenen Länder alle im Globalen Süden. Diese Staaten verfügen auch über die geringsten Möglichkeiten, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen.

Weiter zeigt die Studie, dass Frauen stärker von den Auswirkungen betroffen sind als Männer. Einerseits habe dies mit körperlichen Unterschieden zu tun, andererseits aber auch mit sozialen Faktoren. So hätten Frauen im globalen Schnitt weniger Zeit für Sport und einen schlechteren Zugang zu gekühlten Trainingsräumen. (jul)

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Schweizer Hilfe für einen SS-General
Im März 1945 verhandelte Karl Wolff mit den Alliierten in Ascona über eine Kapitulation der Deutschen in Norditalien. Nach dem Krieg erhielt der SS-General Hilfe aus der Schweiz und den USA, um nicht als Kriegsverbrecher verurteilt zu werden.
Anfang August 1947 schrieb der Schweizer Pädagoge Max Husmann dem amerikanischen Chefankläger, General Telford Taylor, einen langen Brief nach Nürnberg. Dort liefen seit 1945 die Prozesse gegen die Verantwortlichen des Dritten Reichs. Husmann verlangte vom Amerikaner, auf eine Anklage gegen Karl Wolff zu verzichten: «Wenn wir aber General Wolff und seinen Mitkämpfern das Versprechen einer loyalen Behandlung und einer eventuellen Mitarbeit im neuen Deutschland machten, und wenn Wolff sein Versprechen unter Einsatz seines Lebens hielt, so haben wir alle heute kein Recht, unser Versprechen nicht zu halten mit der Begründung, er sei ein SS.-General und die ganze SS.-Organisation sei als Verbrecher-Institution verurteilt worden.»
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