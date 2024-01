Mit 93 so fit wie ein 40-Jähriger: Dieser Normalo zeigt, wie auch du gesund altern kannst

Wer reich ist und sich deshalb im Alltag besser um seine Gesundheit kümmern kann, der bleibt im Alter auch gesünder. Diese Tatsache haben bereits viele Studien belegt. Nun zeigt der Fall eines 93-jährigen Iren aber, dass auch wir Normalos gesund altern können. Denn Richard Morgan kann laut Forschern den Körper eines gesunden 40-Jährigen vorweisen.

Morgan beim Rudern: Ja, ganz ohne Sport geht es leider nicht. Bild: row2k.com

Doch worauf kommt es tatsächlich an? Genau das haben nun Wissenschaftler anhand von Morgan untersucht und ihre Resultate im Journal of Applied Physiology publiziert. Die gute Nachricht: Der Ire begann erst mit 73 Jahren damit, regelmässig Sport zu treiben. Die schlechte: Seither betreibt er diesen täglich.

Auf Herz, Nieren und Lungen geprüft

Untersucht wurde Morgan im Physiologie-Labor an der University of Limerick. «Es war einer der inspirierendsten Tage, die ich je im Labor verbracht habe», sagt Gesundheits-Professor Philip Jakeman zur Washington Post. Sein Herz habe während der Untersuchung wie jenes eines 30 bis 40 Jahre jungen Mannes reagiert. Es habe bei Belastung die Schlagrate sofort erhöht und bei über 150 Schlägen pro Minute sein Maximum erreicht – Rekord, sagen die Forscher.

Morgan weist zudem einen Körperfettanteil von 15 Prozent auf. Für sein Alter zwar erstaunlich, jedoch weit weg von jenem eines Profisportlers. Kurzum handelt es sich beim ehemaligen Bäcker grundsätzlich um einen ganz normalen, sehr gesunden, alten Mann. Für die Forscher ist klar: Morgan macht vor, was jeder von uns erreichen kann.

Es müssen nicht Hunderte von Kilos sein, aber Kraftsport im Alter hält fit. Bild: keystone

Wie man gesund altert

Morgans Trainings- und Ernährungsplan ist simpel. An erster Stelle erwähnen die Wissenschaftler die Konsistenz. Der Ire rudere im Schnitt jeden Tag etwa 40 Minuten. Dabei achte er darauf, dass er sich zwischen lockeren, mittleren und intensiven Intervallen abwechselt.

Zusätzlich treibt der Ire Kraftsport. Dabei beschränkt er sich auf einfache Übungen und leichte Gewichte. Dennoch trainiert er, bis seine Muskeln ermüden. Bei der Ernährung achtet er besonders darauf, viele Proteine zu sich zu nehmen. Dabei überschreite er die empfohlene Dosis von 60 Gramm pro Tag klar.

«Es gibt eindeutige Beweise dafür, dass der menschliche Körper in jedem Alter in der Lage ist, sich an Bewegung anzupassen», sagt Scott Trappe, der verschiedene Athleten im Alter begleitet, zur US-Zeitung. Der Mythos, wir müssten uns mit fortschreitendem Alter unweigerlich dem körperlichen Zerfall ergeben, sei klar widerlegt. (leo)