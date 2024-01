Trotz Kostenanstieg – Experte erklärt: «Der stationäre Bereich ist kein Sorgenkind»

Abschliessend: Was muss die Politik nun tun? Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass der stationäre Bereich kein Sorgenkind ist. Wir haben ein gut funktionierendes, nationales Tarifsystem, das jährlich weiterentwickelt wird. Ganz im Gegensatz zum ambulanten Bereich, bei dem man schon lange auf den Tarifwechsel wartet. Stichwort: der veraltete Tarmed. Dort muss man ansetzen, um die Kosten in den Griff zu bekommen. Vor allem pauschale Vergütungen für ambulante Eingriffe können beitragen, das Kostenwachstum zu dämpfen.

Wie gross ist denn der Effekt der stationären Kostensteigerung auf die Krankenkassenprämien? Klein. Stationäre Behandlungen sind zwar mit rund 19 Prozent ein bedeutender Kostenblock in der Grundversicherung. Die Statistik des BAG zeigt aber: Seit zehn Jahren sind diese Kosten relativ stabil. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Eingriffe vermehrt ambulant, also ohne Übernachtung, durchgeführt werden. Diese Verlagerung ist erwünscht.

Laut ihrer Studie ist die veränderte Rechnungsstellung schuld an der Kostenexplosion und nicht die Zunahme an Behandlungen? Das effektive Behandlungsvolumen bei stationären Leistungen entwickelt sich in einem normalen Rahmen, es ist nichts Besorgniserregendes. Der stationäre Teil ist somit kein wesentlicher Kostentreiber für die Prämien, diese muss man woanders suchen.

Boris Kaiser hat in Mikroökonometrie an der Universität Bern promoviert und beschäftigte sich in seiner Forschung mit Fragen zum Arbeitsmarkt und zum Gesundheitswesen. Seit 2014 arbeitet er als Berater bei BSS.

Im ersten Quartal von 2023 sind die Kosten für stationäre Leistungen der Grundversicherung um fast 20 Prozent gestiegen. Laut Ihrer Studie vor allem wegen «buchhalterischen» Effekten. Was bedeutet das? Boris Kaiser: Die Studie hat gezeigt, dass die abgerechneten Leistungen gestiegen sind. Das ist das Schlüsselwort und bedeutet zunächst einmal nur, dass in diesem Zeitraum mehr Leistungsbelege bei den Krankenversicherern gelandet sind.

