Wissen

Gesundheit

Gefährliches Bauchfett: Der Bauchumfang ist entscheidend



Gefährliches Bauchfett: Der Bauchumfang ist entscheidend

Wie gefährlich Übergewicht ist, hängt von der Verteilung des Körperfetts ab. Bauchfett ist dabei gefährlicher als Speck an anderen Stellen. Der Bauchumfang lässt sich leicht selbst messen. Dabei ist allerdings entscheidend, dass man zur richtigen Tageszeit misst.

Bild: shutterstock

Ein Artikel von

Menschen, bei denen sich Übergewicht vor allem am Bauch festsetzt, haben ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes . Gefährlich ist nicht der dicke Bauch an sich, sondern das Fett, das die inneren Organe umgibt – sogenanntes viszerales Fett.

Dieses lagert sich zum Beispiel rund um Darm, Leber oder Magen ab. Das Bauchfett produziert ausserdem Hormone, die Blutdruck, Blutfettwerte und Blutzucker erhöhen.

So einfach misst du den Bauchumfang

Ob der «Rettungsring» noch in Ordnung oder schon bedenklich oder gar gefährlich ist, lässt sich mit einer einfachen Messung herausfinden, der sogenannten Waist-to-Height-Ratio (WHtR). Sie setzt den Bauchumfang in Bezug zur Körpergrösse. So kannst du den Wert selbst ermitteln:

Leg dich morgens mit nüchternem Magen im Stehen ein Massband um den nackten Bauch. Entspanne die Bauchmuskeln, lass die Luft aus der Lunge strömen. Miss jetzt deinen Bauchumfang knapp oberhalb des Nabels.

Nun teile deinen Bauchumfang in Zentimetern durch deine Körpergrösse in Zentimetern. Das Ergebnis ist die WHtR.

Wert über 0.5 ist kritisch

«Für unter 40-Jährige gilt dabei ein Wert über 0.5 als kritisch. Sie sind dann übergewichtig und krankheitsgefährdeter», sagt Astrid Maross, Expertin beim AOK-Bundesverband. Zwischen 40 und 50 Jahren liegt dieser Faktor zwischen 0.5 und 0.6.

Bei über 50-Jährigen ist der Richtwert 0.6. Dieser Faktor gilt sowohl für Männer als auch für Frauen, verändert sich aber mit zunehmendem Alter leicht, weil sich auch die Statur etwa bis zum 50. Lebensjahr bei den meisten leicht verändert.

(t-online/lk/mwe)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

15 Leute, die nach ihrer Diät kaum wiederzuerkennen sind Die Schweiz ist dem globalen Zuckerkrieg nicht voraus Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter