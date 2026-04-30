sonnig14°
DE | FR
burger
Wissen
International

US-Gesundheitsbehörde steigert Impf- und Wissenschaftsskepsis

Studie zeigt: US-Gesundheitsbehörde steigert Impf- und Wissenschaftsskepsis

30.04.2026, 20:00

Die geänderte Kommunikation der US-Gesundheitsbehörde CDC zum Thema Impfen und Autismus hat die Skepsis in der Bevölkerung erhöht. Das zeigt eine Studie der Universität Wien, die im Fachjournal «Science» erschienen ist.

A nurse prepares a syringe with the COVID-19 vaccine at Santa Maria Della Pieta hospital in Rome, Monday, Dec. 28, 2020. 80 healthcare workers received Covid-19 vaccinations on Monday in a Rome hospit ...
Die Impfskepsis wurde durch die US-Gesundheitsbehörde CDC vergrössert.Bild: AP LaPresse

Obwohl wissenschaftlicher Konsens darüber besteht, dass Impfungen nicht mit Autismus zusammenhängen, änderte die US-Gesundheitsbehörde CDC im Herbst 2025 ihre offizielle Kommunikation dazu. Sie betonte stattdessen, dass ein solcher Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden könne. Ein Forschungsteam zeigt nun in einer im Fachjournal «Science» veröffentlichten Online-Umfrage, dass diese geänderte Information die Impf- und Wissenschaftsskepsis steigert.

Die Folgen dieser geänderten Kommunikation haben die Forschenden in einer Online-Studie mit rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den USA untersucht. Dazu erhielten zwei Gruppen unterschiedliche Versionen der CDC-Homepage: Eine Gruppe bekam die frühere Version der CDC-Mitteilung zu lesen, die einen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus verneint, die andere die neue Version. Eine dritte Gruppe erhielt keine entsprechende Information.

Analyse
Robert F. Kennedy Jr. und das Impfen

Für die Forschenden sind die Ergebnisse klar: Wer die aktualisierte, abgeänderte Mitteilung las, hielt Nebenwirkungen von Impfungen für wahrscheinlicher, hatte mehr Bedenken hinsichtlich der Impfsicherheit und zeigte eine geringere Bereitschaft, sich impfen zu lassen.

Förderung wissenschaftsfeindlichen Denkens

Zusätzlich zeigte sich dadurch ausgelöst ein Vertrauensverlust in die US-Gesundheitsbehörde. Zudem werden wissenschaftsfeindliche Denkweisen gefördert, die Desinformation begünstigen, etwa durch selektives Zitieren von Studien, unrealistische Beweisforderungen oder verschwörungsnahes Denken.

Das Forschungsteam empfiehlt deshalb, wichtige Änderungen in Gesundheitsbotschaften transparent zu dokumentieren, sorgfältig an der Evidenz auszurichten und – wenn möglich – im Voraus zu prüfen, wie sie in der Bevölkerung verstanden werden. Es gehe nicht darum, wissenschaftliche Unsicherheit grundsätzlich zu verschweigen. Entscheidend sei, sie passend zur tatsächlichen Evidenz zu kommunizieren – besonders bei Themen, zu denen es bereits einen breiten wissenschaftlichen Konsens gebe. (dab/sda/apa)

Mehr zum Thema Gesundheit:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Genf unter Vormundschaft
Nach den Genfer Staatsratswahlen von 1864 kam es in den Strassen der Calvinstadt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Schliesslich musste die Eidgenossenschaft eingreifen und Genf für mehrere Monate militärisch besetzen.
Nachdem sie sich geweigert hatte, die Auflösung des Sonderbunds zu unterstützen, stürzte James Fazy 1846 die Genfer Oligarchie. Von da an übernahm seine Partei, die Radikalen, dauerhaft die Macht. Das Fazy-Regime führte eine repräsentative Demokratie ein, schuf 1847 eine Verfassung und bestimmte das Schicksal Genfs bis 1861. In diesen Jahren veränderten tiefgreifende Umwälzungen das Gesicht der Stadt, darunter die zunehmende Säkularisierung und der Abriss der alten Befestigungsanlagen, um Platz für neue Stadtviertel zu schaffen.
Zur Story