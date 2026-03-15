Neben Grossbritannien herrscht auch in Japan und Südafrika Linksverkehr. Bild: www.imago-images.de

Der uralte Grund, warum man in England links fährt

In Deutschland gilt es auf dem rechten Streifen zu fahren. In Grossbritannien fährt man jedoch bekanntlich auf der anderen Seite. Weshalb ist das so?

Lucas Drebenstedt / t-online

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Dass der Verkehr nach rechts ausgerichtet ist, stellt in vielen Ländern die Norm dar. Umso merkwürdiger scheint es, wenn plötzlich alles andersherum verläuft. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist Grossbritannien. Tatsächlich ist der Linksverkehr aber auch in einigen anderen Staaten verbreitet. Der Grund dafür findet sich in der Geschichte. Wir erklären, was dahintersteckt.

Woher kommt der Linksverkehr in Grossbritannien?

Heute scheint zwar der Rechtsverkehr normal, in Wirklichkeit hat aber der Linksverkehr eine weitaus längere Tradition. Dieser ist bereits mehrere Jahrhunderte alt und war für lange Zeit in vielen Ländern verbreitet – auch in Deutschland. Der Grund soll sein, dass der Grossteil der Menschen rechtshändig war. Die Ausrichtung des Verkehrs nach links machte so vieles leichter.

Stellen Sie sich etwa vor, Sie leben im Mittelalter und möchten auf Ihr Pferd aufsteigen. Ihr Schwert hängt auf der linken Seite, deswegen müssen Sie auch von links aufsteigen. Da Linksverkehr herrscht, können Sie gleich auf dieser Strassenseite bleiben. Ausserdem macht es Ihnen diese Ausrichtung leichter, sich mit dem Schwert während des Reitens zu verteidigen.

Für Kutschfahrer soll der Linksverkehr ebenfalls praktischer gewesen sein. Weil sie rechts sassen, hatten sie dadurch eine bessere Übersicht. Auf der linken Seite konnten die Kutscher nicht sitzen, sonst hätten sie wahrscheinlich beim Peitschen der Pferde ihre Fahrkunden verletzt.

Wieso fährt man in Deutschland rechts?

In Grossbritannien hat sich der Linksverkehr erhalten, während er in zahlreichen anderen Staaten später abgeschafft wurde. Dies geschah infolge der Französischen Revolution. Erst wurde der Rechtsverkehr zu dieser Zeit in Frankreich gesetzlich vorgeschrieben. Anschliessend brachte Napoleon diese Konvention in andere Länder Europas, als er diese eroberte.

Bis nach Grossbritannien hat es Napoleon jedoch bekanntlich nicht geschafft. Aus diesem Grund ist der Rechtsverkehr auch nicht in dem Inselstaat angekommen.

Weitere Länder mit Linksverkehr

Neben Grossbritannien gibt es noch einige Länder mehr, in denen nicht der Rechts-, sondern der Linksverkehr Usus ist. Zum Beispiel diese:

Indien

Japan

Indonesien

Thailand

Australien

Neuseeland

In Afrika ist der Linksverkehr ebenfalls in mehreren Staaten verbreitet. Dazu gehören:

Südafrika

Namibia

Botswana

Kenia

Tansania