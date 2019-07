Hast du eine Farbsehschwäche? Diese weltberühmten Gemälde zeigen es dir!

Die 5 peinlichsten Fails von Boris Johnson im Tory-Wahlkampf

Boris Johnson ist fast am Ziel. Am Dienstag wird das Ergebnis der Abtimmung unter den rund 160'000 Tory-Mitgliedern für die Nachfolge von Theresa May bekannt gegeben. Und Brexit-Hardliner Johnson gilt als haushoher Favorit für den Premier-Posten. Laut einer Umfrage der «Sun on Sunday» wollen 73 Prozent der wahlberechtigten Tory-Mitglieder Johnson wählen.

Aber warum eigentlich? Wer das Rennen um den Tory-Vorsitz und das Amt des Premierministers verfolgte, sah zahlreiche Pannen von Boris Johnson …