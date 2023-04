Wenn man die Möglichkeit hat, verzichtet man auf den Wäschetrockner. Bild: Shutterstock

Wie oft die Bettwäsche wechseln? Diese Punkte sollten nicht nur Nacktschläfer kennen

Die Bettwäsche trägt man nicht wie Jeans oder einen Pullover, verbringt aber jede Nacht etliche Stunden mit ihr. Ein praktischer Ratgeber.

Mehr «Wissen»

Ein Artikel von

Dass Bettbezüge gewechselt und gewaschen werden müssen, ist den meisten bekannt. Dennoch stellen sich im Alltag immer wieder Fragen, zum Beispiel, wie häufig im Monat das Bettzeug gewaschen werden sollte. Oder auch, welches Waschmittel dafür notwendig ist. Das solltest du über das Waschen von Bettwäsche, Laken und Co. wissen.

Warum Bettwäsche wechseln?

Da du täglich mehrere Stunden in deinem Bett schläfst, ist es eine Frage der Hygiene, die Bettwäsche regelmässig zu waschen. Die meisten Menschen schwitzen nachts und bieten so Keimen, Bakterien und Parasiten wie Milben optimale Bedingungen. Auch kleine Hautschüppchen, die du im Schlaf verlierst, sammeln sich im Laken und der Matratze.

Wie oft Bettzeug waschen?

Im Normalfall wird empfohlen, Bettwäsche alle zwei bis vier Wochen zu waschen. Am besten passt du jedoch den Waschrhythmus auf deine Bedürfnisse an: Wenn man nachts stark schwitzt oder an einer Hausstauballergie leidet, ist ein wöchentlicher Wäschewechsel ratsam.

Das Quadrat mit dem Kreis in der Mitte bedeutet, dass die Wäsche in den Trockner darf.

Ausserdem sollte man den Waschrhythmus nach der Jahreszeit ausrichten: Da man während der Sommermonate nachts stärker schwitzt, wechselt man die Wäsche in dieser Zeit am besten mindestens alle vierzehn Tage.

Wenn Haustiere mit im Bett schlafen, sollte man die Bezüge ebenfalls häufiger reinigen.

Für Nacktschläfer gilt dasselbe, da auch Körperteile, die anderenfalls mit Schlafanzügen oder Nachthemden bedeckt sind, mit der Bettwäsche in Kontakt kommen. Auch bei extremen Schweissfüssen oder nächtlichen Hitzewallungen bietet sich ein wöchentlicher Wäschewechsel an.

Aus welchen Materialien besteht Bettwäsche?

Vor hundert Jahren war es wesentlich einfacher, Bettwäsche richtig zu waschen: Sie war in der Regel weiss, bestand aus reiner Baumwolle und wurde in der Waschküche im grossen Kessel gekocht. Heute wird Bettzeug in den unterschiedlichsten Materialien hergestellt und unseren jeweiligen Bedürfnissen angepasst.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Trockner auf eine niedrige Temperatur eingestellt werden muss.

Zwar ist Bettwäsche heutzutage zumeist aus unempfindlichem Baumwollmischgewebe. Allerdings finden sich auch andere Materialien. Folgende sind für Ganzjahres-Bettwäsche geeignet:

Microfaser (Polyester)

Jersey

Renforcé

Seersucker

Linon wird zudem gern als Kinderbettwäsche benutzt, weil das glatte Baumwollgewebe extrem strapazierfähig ist. Renforcé-Wäsche ist mittelfein und eignet sich deshalb auch sehr gut für den Sommer – wie Jersey-Bettwäsche, deren Fasern klimaregulierend und saugfähig sind.

Als typische Sommer-Bettwäsche gelten neben Seersucker, das Sie an den typischen Krepp-Streifen erkennen, auch Perkal und Temperatur ausgleichende Satin- oder Leinenwäsche. Im Winter finden Sie auf vielen Betten dagegen Feinbiber- und Flanell-Bezüge. Da beide Materialien über eine angeraute Oberfläche verfügen, wärmen sie gut und wirken besonders kuschelig.

Welche Bettbezüge für Allergiker?

Bei diesem Symbol sollte man darauf achten, dass der Trockner bei einer normal hohen Temperatur trocknet.

Für Allergiker sind Seidenbezüge die richtige Wahl: Das Material bietet Milben keinen Lebensraum und senkt somit das Allergierisiko. Allerdings ist Seide nicht ganz preiswert.

Das gilt auch für Leinenbezüge, die ausserdem nicht ganz pflegeleicht sind, dafür aber zu hundert Prozent aus Naturfasern bestehen. Sie haben ausserdem die Eigenschaft, Luftfeuchtigkeit aufzunehmen und an die Umgebung abzugeben.

Bei welcher Temperatur Bettzeug waschen?

Grundsätzlich sollte man Bettwäsche bei 60 Grad waschen, damit alle Bakterien abgetötet werden. Doch auch die Waschtemperaturen unterscheiden sich je nach Material. Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Maximaltemperatur du die verschiedenen Materialien reinigen solltest.

Unser Tipp Kochwäsche (95 Grad) strapaziert das Gewebe und die Stromrechnung. Deshalb sollte man nur selten mit dieser hohen Temperatur waschen, zum Beispiel bei ansteckenden Krankheiten oder starker Verunreinigung der Textilien mit Erbrochenem oder Durchfall.

Welches Waschmittel für welche Bettwäsche?

Zwei Balken unter dem Bottich besagen, dass man seine Wäsche in der angegeben Temperatur, aber mit einem Spezialschongang waschen sollte. Das trifft meistens auf Wäsche aus empfindlichen Materialien zu, zum Beispiel Wolle.

Mit einem Colorwaschmittel, das wenige Duftzusätze enthält, geht man auf Nummer sicher. Denn es ist für fast alle Materialien und Temperaturen geeignet. Auf Weichspüler sollte man bei Bettwäsche verzichten, weil er die Saugfähigkeit des Gewebes vermindert. Zudem sind die meisten Weichspüler mit Duftstoffen angereichert, die Kopfschmerzen oder Schlafstörungen auslösen können.

Bettwäsche, die sich nicht bei 60 Grad reinigen lässt, kann mit sogenannten Hygienespülern gewaschen werden. Diese bekämpfen bereits bei niedrigen Temperaturen Bakterien. Aber: Die Spülung ist ökologisch umstritten, weil sie Desinfektionsmittel und Duftstoffe enthält.

Unser Tipp Alternativ kann man die Bettwäsche eine halbe Stunde vor dem Waschen in eine Schüssel mit Wasser und Essigessenz einlegen (2 Esslöffel Essig auf 1 Liter Wasser). Oder man gibt einfach 2 Esslöffel Essig zur Maschinenwäsche.

Wie wäscht man Bettwäsche richtig?

Drehe die Bettbezüge nach dem Abziehen auf links und schliesse Sie die Reissverschlüsse oder Knöpfe. So werden die Fusseln auf der Innenseite beim Waschen besser entfernt und zusätzlich Farben und Gewebe geschont. Bettwäsche sowie Laken sollte man – wenn möglich – separat zur anderen Wäsche waschen. Auf diese Weise können sich keine zusätzlichen Wäschestücke wie Socken im Bettzeug verstecken. Jeans und Handtücher zusammen mit Bettbezügen zu waschen, ist ohnehin nicht ratsam, da die groben Wäscheteile die Fasern zusätzlich angreifen. Beim Schleudern von Baumwollbezügen kann man bedenkenlos hohe Schleudergänge wählen, empfindliche Gewebe wie Satin oder Seide vertragen hohe Drehzahlen weniger gut. Wenn man die Möglichkeit hat, verzichtet man auf den Wäschetrockner und lässt das Bettzeug an der Luft trocknen. Das spart Energie und Geld. Die Zugabe von Stärke verleiht der Bettwäsche mehr Griffigkeit. Auch der «Frisch-gewaschen-Effekt» bleibt dadurch länger erhalten. Anstelle von Weichspüler kann man Essig hinzugeben. Der Essiggeruch verfliegt während des Spülvorgangs.

Kann man Bettwäsche und Bettlaken zusammen waschen?

Das hängt von der Bettwäsche (Kopfkissen- und Bettdeckenbezug) und vom Bettlaken ab. Ist es ein Set, das farblich aufeinander abgestimmt ist, kann man es gemeinsam in die Waschmaschine geben.

Haben Sie aber beispielsweise ein weisses Baumwollbettlaken und farbige Kopfkissen- sowie Bettbezüge, sollten Sie diese getrennt waschen. Sonst kann es passieren, dass die farbige Bettwäsche auf das Laken abfärbt.

Wie wäscht man Kissen und Bettdecken?

Nicht nur die Bezüge, sondern auch Kissen und Bettdecken sollten sauber sein. Zum einen sollten Sie beides täglich lüften und aufschütteln. Zum anderen können Sie das Bettzeug ein bis zweimal im Jahr in die Waschmaschine stecken, sofern die Pflegeetiketten dies ausweisen.

Achten Sie dabei auch auf die angegebene Temperatur. Ansonsten können Sie das Bettzeug hin und wieder chemisch reinigen lassen – gerade bei Allergien ist diese zusätzliche Reinigung sinnvoll.

Quellen

(t-online/dsc)