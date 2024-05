Lifehacks von anno dazumal, die du (fast alle) immer noch brauchen kannst

«Es ist oft ziemlich schwierig, einen langen Nagel aus dem Holz herauszuziehen, in das er eingeschlagen wurde, denn wenn er wie in A um eine kurze Strecke herausgezogen wird, gibt es keinen Halt, aus dem man ihn weiter herausziehen kann. Wenn man jedoch, wie in B, einen kleinen Holzblock unter die Zange legt, kann der Nagel ohne Schwierigkeiten vollständig herausgezogen werden.»