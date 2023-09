Weitere Zutat für ausserirdisches Leben auf Jupiter-Mond Europa entdeckt

Auf dem Eismond Jupiter gibt es Wasser – und damit die Voraussetzung für Leben? Jetzt wurde eine weitere wichtige Entdeckung gemacht.

Dorothea Meadows / t-online

Auf der Suche nach ausserirdischem Leben in unserem Sonnensystem ist Jupiters Mond Europa das wahrscheinlich spannendste Objekt für Forscher. Der Grund dafür ist ein Salzwasserozean, der unter der dicken Eiskruste des Trabanten ruht. Wenn es Leben ausserhalb der Erde gibt, könnte es dort existieren. Die chemische Zusammensetzung des Ozeans und woher das Eis auf der Mondoberfläche stammt, waren bislang allerdings unbekannt.

Nun deuten neue Forschungsergebnisse von zwei verschiedenen Teams darauf hin, dass diese beiden Aspekte untrennbar miteinander verbunden sind. Kohlendioxid, das in einem besonders jungen Bereich von Europas Eiskruste nachgewiesen wurde, könnte tatsächlich aus dem Ozean stammen, heisst es in der Fachzeitschrift «Science». Damit würde das Gewässer eine weitere wichtige Zutat für Leben enthalten.

«Frühere Studien haben zwar schon Kohlendioxid in geologisch jungen Zonen Europas identifiziert, ihre räumliche Auflösung war aber zu gering und es gab zu viel Störrauschen, um die Quelle des Kohlendioxids ermitteln zu können», erklären Samantha Trumbo von der Cornell University und ihr Kollege Michael Brown (California Institute of Technology).

Die neuen Spektraldaten, die mithilfe der Nahinfrarot-Kamera (NIRCam) des James-Webb-Weltraumteleskops gewonnen wurden, bestätigten nun erhöhte Vorkommen an Kohlendioxid in der geologisch recht jungen Region Tara Regio – einem rund 1800 Quadratkilometer grossen, stark zerklüfteten Areal.