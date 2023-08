Was wir über den «extremen» Hitzedom wissen, der sich über die Schweiz wölbt

Ein mächtiges Hochdruckgebiet entwickelt sich über Europa und verstärkt sich am Wochenende. Sein Zentrum wird über den Alpen liegen. Das bedeutet: Es wird heiss, sehr heiss.

Die Hitzewelle in der Schweiz wird dieses Wochenende noch an Intensität zulegen. Ab Freitag wölbt sich ein Hitzedom über das Land, der auf unbestimmte Zeit stehen bleibt.

Ab Freitag kann das Quecksilber im Flachland bis zu 35 Grad im Schatten erreichen, und das mindestens bis Mitte nächster Woche. Die «Hitzeblase» wird den grössten Teil Europas erfassen, wobei die Schweiz laut Meteonews besonders stark betroffen sein wird.

Was verursacht diese enorme Hitze?

Ein Hochdruckgebiet, d. h. ein Gebiet mit hohem Luftdruck, das sich über Europa niederlässt. Dieses Phänomen und die Wetterlage hängen eng miteinander zusammen, wie das Bundesamt für Meteorologie erklärt:

Ein Hochdruckgebiet weist einen hohen Luftdruck aus und es ist meist sonnig

In einem Tiefdruckgebiet herrschen tiefer Druck und es ist bewölkt.

Von den Druckunterschieden in der Atmosphäre hängt es auch ab, in welcher Richtung und mit welcher Geschwindigkeit Wind weht.

Dieser Druck wird in Hektopascal (hPa) gemessen. Er gibt das Gewicht der Luftsäule an, die vom Boden bis zur Obergrenze der Atmosphäre reicht. «Wenn an einem Ort zum Beispiel 1000 hPa herrschen, weist die Luft, die über der Fläche von 1 Quadratmeter lagert, ein Gewicht von 10 Tonnen auf», schreibt das Bundesamt.

Dieser violette Fleck, der sich über die Schweiz schiebt, ist das Hochdruckgebiet, das grosse Hitze bringt. GIF: Meteoschweiz

Was wird in der Schweiz passieren und warum spricht man von einem «Hitzedom»?

«Unter diesem imposanten Hochdruckgebiet sinkt die Luftmasse grossräumig ab, trocknet aus und erwärmt sich», erklärt MeteoSchweiz und führt weiter aus:

«Der Himmel wird oft klar und wolkenlos bei maximaler Sonneneinstrahlung sein, was weiter zur Erwärmung der Luftmasse beiträgt. Gleichzeitig wird subtropische Warmluft aus der Sahara von Spanien und Frankreich in den unteren Schichten herangeführt. Diese Ansammlung sehr warmer Luft in allen Höhenlagen wird einen sogenannten ‹Hitzedom› bilden.»

Welche Temperaturen sind zu erwarten und welche Orte werden am stärksten betroffen sein?

Eines ist für MeteoSchweiz klar:

«Im Flachland werden die Temperaturen für eine zweite Augusthälfte extrem sein.»

Das Genfer Becken und das Zentralwallis dürften die am stärksten betroffenen Regionen sein. Dort können die Temperaturen auf bis zu 37 Grad steigen. Die Berge werden kaum verschont bleiben. Dort könnten bis zu 30 Grad gemessen werden.

Wie lange wird diese extreme Hitze anhalten?

Das ist nicht so einfach zu sagen. Diese sehr starken Hochdruckgebiete können mehrere Tage bestehen bleiben. Die aktuellen Vorhersagen sehen die Auflösung des derzeitigen Hochs erst in der zweiten Hälfte der nächsten Woche. Daher wurde eine Vorwarnung für eine Hitzewelle der Stufe 3 herausgegeben.

Eine ähnliche Hitzekuppel hatte in Kanada im Juni 2021 für mehrere Wochen angehalten, oder auch in diesem Sommer im Mittelmeerraum.

