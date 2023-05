In den anderen Kantonen gibt es regionale Unterschiede oder der Pfingstmontag ist kein gesetzlicher Feiertag.

Pfingstmontag (29. Mai 2023) ist in folgenden Kantonen ein Feiertag:

Der Tag, an dem Pfingsten gefeiert wird, variiert jedes Jahr. Das Datum ist abhängig vom Ostertermin, der jeweils am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem Frühlingsanfang angesetzt wird. Pfingsten fiel letztmals im Jahr 1818 auf den frühestmöglichen Termin 10. Mai. Das nächste Mal ist erst 2285 wieder möglich.

«Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.»

Zehn Tage nach Auffahrt wird Pfingsten gefeiert. Am «fünfzigsten Tag» nach Ostern wurde den Jüngern die Botschaft überbracht, dass sie die Lehren von Jesus auf der ganzen Welt verteilen sollten. Es gilt als «Geburt» der Kirche.

Was ist die Bedeutung von Pfingsten?

Pfingsten ist am 28. Mai 2023 , exakt zehn Tage nach Auffahrt. Der Pfingstmontag fällt dieses Jahr auf den 29. Mai.

Pfingsten: Der Feiertag führte in der Vergangenheit immer wieder zu Stau.

Pfingsten: Der Feiertag führte in der Vergangenheit immer wieder zu Stau. Bild: KEYSTONE

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die mühsame Planung der Ferien – in 7 wahren Zeichnungen

QAnon-Anhänger in Kanada wollten Polizisten festnehmen – das ging ziemlich schief

So schützen sich junge Frauen heutzutage vor Belästigung

Picdump 38 – Stürz dich mit Schwung in die lustigsten Memes der Woche!

Ukrainerin Kostyuk wird am French Open ausgebuht und attackiert Belarussin Sabalenka

Knappes Rennen in der Türkei, doch Erdogan schafft die Wiederwahl

Ehemaliger Nasa-Forschungschef wird Professor an der ETH Zürich

Der ehemalige Nasa-Forschungschef Thomas Zurbuchen wird Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (ETH Zürich). Das teilte die Hochschule am Donnerstag mit. Ab August werde der 55-Jährige als ETH-​Professor für Weltraumwissenschaft und -​technologie die Initiative ETH Zürich Space leiten.