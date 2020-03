Wissen

screenshot: rtl

Die Freundin eines Schweizer Fussballer zieht bei «Wer wird Millionär» die grosse Show ab

Gestern Abend gab es einen grossen Auftritt bei «Wer wird Millionär». Verantwortlich dafür war die 23-jährige Lydia Hutter. Die BWL-Studentin verrät, dass ihr Antrieb an der Quizshow teilzunehmen, ihr Freund war. Weil ihr Partner sagte, sie wisse nur Dinge, weil sie gut raten könne. Er sei sogar der Meinung, sie wisse eigentlich nie etwas.

Die Auswahl-Frage weiss Frau Hutter aber schon mal – und zwar kann sie in 2,49 Sekunden als Schnellste einordnen, dass man in England erst «Breakfast», dann «Lunch», «Afternoon Tea» und am Ende des Tages das «Dinner» serviert. Die Leipzigerin darf zu Günther Jauch auf den Stuhl – Vorhang auf.

screenshot: rtl

Die ersten 10 Fragen bis auf 16'000 Euro meistert die Kandidatin alle ohne Joker und brilliert dabei mit ihrem Wissen. Nebenbei verrät Lydia Hutter weitere Details zu ihrem Freund. Ein Schweizer sei er, deshalb habe sie ihn nicht in die Sendung mitgebracht. Ein Profifussballer sei er und Günther Jauch kontert sofort: «Ach, der spielt da Fussball, ich dachte, der eröffnet schon ein Konto, weil sie heute hier sind.»

Die Kandidatin erklärt anschliessend auch, weshalb sie ihn nicht als Telefonjoker ausgewählt hat: «Ich habe Angst. Dieser Schweizer Dialekt, wenn der nervös ist, dann verstehe ich den nicht, wenn der redet.»

Jetzt aber zu Hutters Fragenleiter, das sind die ersten 10 Fragen:

Quiz 1. Frage, 50 Euro: Sind sich zwei auf einer Fete begegnet, heisst das, dass sie sich auf einer ...? Leegio näh'r Soll dah't Reh be'll Party sah'n 2. Frage, 100 Euro: Häufig steht «-kissen», «-tuch» oder «-hörer» ...? hinter «Kopf» ober «Arm» unter «Lippe» vorder «Bein» 3. Frage, 200 Euro: An kalten Tagen kommt es einem gefühlt oft noch etwas kälter vor, wenn ...? die Wolken singen der Regen flötet der Wind pfeift der Nebel zwitschert 4. Frage, 300 Euro: Mit einer raffinierten Schwalbe hat schon so mancher Stürmer einen ...? Einwurf ausgepackt Freistoss hervorgekramt Eckball zutage gefördert Elfmeter rausgeholt 5. Frage, 500 Euro: Bei welcher Redewendung wird «auf» auch häufig durch «unter» ersetzt, ohne dass sich an ihrer Bedeutung etwas ändert? auf den Nägeln brennen auf der Nase herumtanzen auf der Tasche liegen auf den Schlips treten 6. Frage, 1'000 Euro: Trifft sich Lilly Beckers Ex mit Dons Tochter Dakota, dann datet der ...? Emmanuel die Macron Sebastian die Kurz Boris die Johnson Wladimir die Putin 7. Frage, 2'000 Euro: Was ist ein eigener Studiengang? Gebirgsgeologie Wüstengeografie Meeresbiologie Feld-Wald-Wiesen-Medizin 8. Frage, 4'000 Euro: In welcher Filmreihe kämpft Optimus Prime gegen Megatron? Jurassic Park Mission: Impossible Transformers Die Tribute von Panem 9. Frage, 8'000 Euro: Wer singt in seinem aktuellen Hit «Yummy» über sein Sexleben? Justin Timberlake Ed Sheeran Robbie Williams Justin Bieber 10. Frage, 16'000 Euro: Die 34-jährige Sanna Marin ist seit Dezember quasi das finnische Pendant zu ...? Helene Fischer Angela Merkel Magdalena Neuner Herta Müller

Bei der Frage zu 32'000 Euro ist sich Hutter das erste mal etwas unsicher. Sie braucht erst den 50:50-Joker und befragt anschliessend noch das Publikum. Dabei tendierte sie von Beginn an zur richtigen Antwort. Und du?

Umfrage Frage für 32'000 Euro: Was wird alljährlich im Londoner «Ally Pally» ausgetragen? Darts-WM

Wahl zur «Miss World»

Wimbledon-Finale

Geburtstagsparty der Queen

Abstimmen 1 Darts-WM 33%

Wahl zur «Miss World» 33%

Wimbledon-Finale 33%

Geburtstagsparty der Queen 33%

screenshot: rtl

Nach den zwei verschenkten Jokern geht es an die nächste Frage und zwar folgende:

Umfrage Für 64'000 Euro: Bei wem handelte es sich bis 1993 in Deutschland grösstenteils um Beamte des gehobenen Diensts? Fluglotsen

Zugschaffner

Schiffskapitäne

Taxifahrer

Abstimmen 1 Fluglotsen 33%

Zugschaffner 33%

Schiffskapitäne 33%

Taxifahrer 33%

Diesmal braucht die Kandidatin den Joker – sie befragt einen Herren im Publikum, der ihr die richtige Lösung sagt und zwar:

screenshot: rtl

Günther Jauch nimmt nochmals das Thema Freund auf und fragt nach, in welcher Liga ihr Fussballer-Freund, der im Kanton Zürich tätig ist, denn spiele:

«Ich darf jetzt nichts böses sagen, das ist zweite Liga und ich mache mich immer ein wenig lustig im Vergleich zu Deutschland. Also über die Schweiz allgemein. Es ist nicht so das Land meiner Träume, um ehrlich zu sein. Das sind so Dinge dort, wenn ich in den Supermarkt gehe und zwei Stück Fleisch 13 Franken kosten. Wenn man aus Ostdeutschland kommt denkt man dann:‹ Ja, kann man machen, aber bei uns ist auch schön.›»

Nach einem kleinen Diskurs über die Unterschiede des Preis- und Lohnniveaus zwischen Deutschland und der Schweiz geht es weiter und zwar erstmals in den sechsstelligen Bereich:

Umfrage Frage für 125'000 Euro: Bei welcher Substanz leitet sich der Name von der Krankheit her, gegen die sie eingesetzt wird? Paracetamol

Natriumchlorid

Ascorbinsäure

Adrenalin

Abstimmen 1 Paracetamol 33%

Natriumchlorid 33%

Ascorbinsäure 33%

Adrenalin 33%

Lydia Hutter ruft ihre Schwester an, diese bietet aber auch nicht die gewünschte Hilfe. Hutter steigt aus, die richtige Antwort wäre die folgende gewesen:

screenshot: rtl

Zum Schluss darf Lydia Hutter noch ihren Freund Tobias anrufen, um ihm den satten Gewinn unter die Nase zu reiben. Günther Jauch erklärt dem Schweizer sofort, dass dessen Freundin glänzen konnte: «Wissen Sie, wir spielen hier in der ersten Liga, wenn Sie verstehen, was ich meine.»

Als ihm Günther Jauch erzählt, dass seine Freundin 64'000 Euro gewonnen hat, sagt der Schweizer nur «unglaublich» und auf den Hinweis, dass es zuhause Gesprächsbedarf gibt, meint er: «Das weiss ich doch schon.»

Die grosse Show endet damit und die Studentin nimmt die 64'000 Euro mit nach Hause. Da liegt das eine oder andere Stück Fleisch drin – sogar aus dem Schweizer Supermarkt.

Start-Fragen für diejenigen, die noch nicht genug haben:

Quiz 1. Was gibt's auch in Leipzig an jeder Tankstelle? A: Hallö B: Cheeriö C: Alöha D: Öle 2. Einen Anrufer hat man redensartlich an der ...? A: Kordel B: Strippe C: Leine D: Schnur 3. Von wem ist seit Juli 2003 kein Nachwuchs mehr zu erwarten? A: Borkenkäfer B: Marienkäfer C: Hirschkäfer D: VW Käfer 4. Wer ist geizig? A: Markdachser B: Groschenlachser C: Pfennigfuchser D: Euroluchser 5. Was sieht man im Karneval zuhauf? A: Idiotenhügel B: Eselsbrücken C: Narrenkappen D: Deppendörfer 6. Was ist in Australien, Indonesien und auf den Philippinen zu Hause? A: Kakaich B: Kakadu C: Kakaer D: Kakasie 7. Wer sich nur mühsam äussern kann, der muss um ...? A: Buchstaben boxen B: Silben catchen C: Worte ringen D: Sätze fechten 8. Wie wird der Arbeitgeber auch bezeichnet? A: Tortenheber B: Teigschaber C: Brötchengeber D: Krümelmonster 9. Jeden Montag erscheint das Hamburger Nachrichtenmagazin ...? A: Der Fön B: Der Lippenstift C: Der Spiegel D: Der Lockenwickler 10. Was machen Schwimmer, wenn sie kopfüber ins Becken springen? A: barschen B: hechten C: butten D: flundern 11. Wie heisst der gesetzlich fixierte Zeitpunkt, zu dem Verkaufslokale schliessen? A: Torschlusspanik B: Schlussverkauf C: Ladenschluss D: Ausfuhrstopp 12. Ein Mobiltelefon nennt man in Deutschland meist ...? A: Walkie B: Talkie C: Handy D: Quickie 13. Was ziert moderne Hausfassaden? A: Waschbeton B: Spülglas C: Schleuderholz D: Bügelstahl 14. Was ist ein Toupet? A: falsche Zähne B: falsche Haare C: falscher Schmuck D: falscher Pelz 15. Was macht die Hausfrau extra für das Mittagessen? A: Gurken anziehen B: Bohnen überwerfen C: Spinat anlegen D: Kartoffeln aufsetzen 16. Welches Wesen taucht in vielen Horrorfilmen auf? A: Werwolf B: Wiebär C: Wasmaus D: Wiesopferd 17. Welches Pferd wiehert der Redensart zufolge in Beamtenstuben? A: Bürowallach B: Amtsschimmel C: Schnarchross D: Pensionsgaul 18. Wenn etwas keinerlei Qualitätsanspruch erfüllt, dann ist es ...? A: höhlenmies B: kanalfaul C: tunnelelend D: grottenschlecht 19. Eine tolle Sache nennt man umgangssprachlich auch ...? A: erste Sahne B: zweite Milch C: dritter Quark D: vierter Käse 20. Womit vergleicht der Volksmund scherzhaft einen Menschen, der sich beleidigt fühlt? A: Rührei B: Leberwurst C: Kräuterquark D: Pflaumenmus

