Wer wird Millionär: Diese Frau war perfekt unterwegs, dann kommt diese Frage



bild: rtl

WWM-Kandidatin perfekt unterwegs – dann vertraut sie bei Fussball-Frage einem Bayern-Fan

Gestern Abend nahm Eva Schumacher bei Günther Jauchs «Wer wird Millionär?» auf dem heissen Stuhl Platz. Die Event-Gastronomin entschied sich für die Risiko-Variante mit vier Jokern und nahm dafür in Kauf, bei einer falschen Antwort auf 500 Euro runterzufallen.

Die Berlinerin marschierte in der Folge souverän durch die ersten neun Fragen, ohne dabei einen ihrer Joker zu beanspruchen. Hättest du das auch geschafft?

Quiz 1. Frage, 50 Euro: Beim Gänseessen stellt sich die Frage «Brust oder ...?»? Kadler Kuhu Kemu Keule 2. Frage, 100 Euro: Sind die Tintenpatronen so gut wie leer, gibt es qualitative Probleme ...? bei der Mimik bei den Gesichtszügen beim Ausdruck beim Mienenspiel 3. Frage, 200 Euro: Wer am 24. Februar 2020 im ICE unterwegs ist, fährt sozusagen mit dem ...? Faschingsball Karnevalsprinzen Rosenmontagszug Narrhallamarsch 4. Frage, 300 Euro: Mit welchem Zusatz wird die Qualität «scharf» in Bezug auf ein Foto gerne noch gesteigert? gekniffen gestochen gebissen gekratzt 5. Frage, 500 Euro: Wobei werden weniger die Arme und Beine als vielmehr die Augen beansprucht? Nachrichtenhürdenlauf Quishowzehnkampf Krimispeerwurf Serienmarathon 6. Frage, 1000 Euro: Wer hat ein geschätztes Vermögen von mehreren Fantastilliarden? Bruce Wayne Richie Rich Dagobert Duck Robert Geiss 7. Frage, 2000 Euro: «Ein bisschen Angst» machte im November der Titel «Sexiest Man Alive» dem frisch gekürten John ...? Märche Anekdot Legend Wandersag 8. Frage, 4000 Euro: Was ist meist mir der Abkürzung VAE gemeint? Staat in Asien Akku im Smartphone Zutat in Bachrezepten Vene im Gehirn 9. Frage, 8000 Euro: Als Negativpreis für «die dreisteste Werbelüge» verleiht die Verbraucherorganisation Foodwatch den ...? Goldenen Windbeutel Silbernen Schaumschläger Dosenpfandorden Pustekuchen am Bande

Dann aber kam sie, die Kategorie, welche selbst Dani Huber, die hellste Kerze unserer Redaktion, regelmässig vor Probleme stellt: Die Sportfrage.

Frau Schumacher weiss, dass Kopenhagen ein Austragungsort ist. Damit hat es sich aber auch schon mit ihrem Fussball-Wissen. Günther Jauch gibt einen Rat: «Nehmen sie einen Telefon-Joker, das ist eine ‹Lullifrage› für einen Fussball-Fan.»

Zum Glück hat Eva Schumacher ihren Cousin als Telefon-Joker, der ist nämlich Fan des FC Bayern München. Der Anruf folgt, doch der Joker tut sich zu Beginn schwer und bringt bloss ein «Uiuiui» raus. Dann aber, unter Druck der Kandidatin, doch noch der Geistesblitz: «Dänemark, Dänemark!»

Kandidatin Schumacher hakt nochmals nach, ob er denn auch sicher sei und Cousin «Heinzi» bringt gerade noch ein «nicht ganz» raus, bevor die Zeit abläuft.

Günther Jauch fragt die Kandidatin nochmals: «Wollen wir nicht einen aus dem Publikum fragen, der uns das entweder bestätigt oder möglicherweise eines besseren belehrt?»

«Wenn ich jetzt noch einen anderen frage, dann ist der Heinzi beleidigt, wenn ich ihm nicht geglaubt habe», erklärt die Kandidatin und getreu dem Motto («You only regret the things you didn't do»), das als Tattoo auf ihrem Oberkörper prangert, wagt sie es und vertraut ihrem Joker mit der Antwort Dänemark.

bild: rtl

Die Antwort ist jedoch falsch, korrekt wäre Finnland gewesen. Damit muss Eva Schumacher mit 500 Euro und 3 ungebrauchten Jokern nach Hause.

Umso bitterer ist die Tatsache, dass Dänemark nicht nur an einer EM dabei war, sondern das Turnier 1992 sogar sensationell gewann – im Final gegen … genau, Deutschland. (zap)

Das sind alle bisherigen Millionenfragen:

