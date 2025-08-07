sonnig27°
DE | FR
burger
Wissen
Tier

Studie: Hunde reagieren auf TV-Sendungen

Sheepdog Watches Itself On Tv Film: The Shaggy Dog 2006 Director: Brian Robbins 10 March 2006 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: MaryxEvansxAFxArchivexDisney 12650749 editorial use only
Manche Hunde reagieren stärker auf andere Tiere und Hunde, andere wiederum auf Objekte.Bild: www.imago-images.de

Hunde sind beim TV schauen wählerisch

Forschende aus den USA haben untersucht, wie Hunde fernsehen. Sie fanden heraus, dass die Tiere je nach Charakter unterschiedliche Sendungen mögen.
07.08.2025, 19:1907.08.2025, 19:19
Mehr «Wissen»

Schon als Paar kann das Fernsehen manchmal zum Streitgrund werden, wenn keine Einigkeit darüber herrscht, was geschaut werden soll.

Es könnte aber noch komplizierter werden: Auch Hunde haben womöglich ein Wörtchen mitzureden. Das zeigt eine Studie aus den USA, wie SRF mit Verweis auf die wissenschaftliche Zeitschrift Scientific Reports berichtet.

Der Charakter macht es aus

Denn TV-Sendungen werden immer schärfer und realistischer, es gibt mittlerweile sogar ganze Programme, die auf Hunde ausgerichtet sind, wie es in der Studie heisst. Frühere Untersuchungen ergaben, dass rund die Hälfte der Hunde auf Fernseher reagiert, erklärten aber nicht wie.

Die Forschenden haben nun untersucht, wie Hunde fernsehen. Sie fanden heraus, dass Hunde je nach Charakter unterschiedlich auf akustische und visuelle Reize reagierten. Wurden etwa im TV andere Hunde gezeigt oder Bell- und Heulgeräusche abgespielt, reagierten sie besonders.

Temperamentvolle Hunde reagierten ausserdem stärker auf Bewegungen von Objekten, sie hielten sie gar für real. Schüchterne Tiere zeigten hingegen vor allem stärkere Reaktionen bei nicht-tierischen Geräuschen wie Autos oder Türklingeln. Dies könnte bei Problemverhalten zeigen, welche Trainingsmethoden am geeignetsten sind.

Viele Faktoren unklar

Für die Studie wurden die Dokumentationen von 453 Hundebesitzerinnen und -besitzern analysiert. Die Autoren erklären, dass die Ergebnisse mit Vorsicht genossen werden müssen, da viele Faktoren unklar sind. Schliesslich könne auch nicht garantiert werden, dass die Interpretation der Hundebesitzer auch tatsächlich stimmte. (vro)

Mehr zu Tieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Lachende Hunde, die dich glücklich machen
1 / 32
Lachende Hunde, die dich glücklich machen
Und nun: 31 lächelnde Hunde, die dein Herz erwärmen. (Bild: imgur)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hundewelpe bleibt in der Vitrine stecken
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
Meistkommentiert
1
Lehmann verlässt Juventus +++ Freiburgs Doan zur Eintracht
2
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
3
Keller-Sutter und Parmelin beissen in Washington auf Granit
4
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
5
«Sie wollte nicht zuhören» – Trump spricht im TV über Keller-Sutter
Meistgeteilt
1
Weisses Haus: Putin kann Trump nur treffen, wenn er auch Selenskyj trifft
2
Netanjahu: Israel will volle Kontrolle über den Gazastreifen
3
US-Experte erklärt, weshalb es zwischen KKS und Trump nicht funkte
4
Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell
5
ZSC-Neuzugang Andreoff wohl bis Ende Jahr out +++ Sommer als Goalie des Jahres nominiert
Wenn das Meer zur Bedrohung wird – die schlimmsten Tsunamis der Neuzeit
Ein schweres Erdbeben vor der Ostküste Russlands löste Tsunami-Warnungen in Japan sowie in westlichen Bundesstaaten der USA aus. Das Beben ist mit einer Stärke von 8,8 laut der US-Erdbebenwarte USGS das weltweit stärkste seit der Katastrophe von Fukushima im März 2011.
Zur Story