Regelbruch bei «Wer wird Millionär?» – Zuschauerin ruft vor dem Einloggen dazwischen

Am Montagabend wird eine spezielle «Wer wird Millionär?»-Sendung über die Bildschirme flackern: Offenbar gibt es dabei einen Betrugsversuch. Das meldet der Sender RTL bereits vor der Ausstrahlung.

Da muss er konzentriert hinhören und -schauen: Günther Jauch kurz vor dem TV-«Eklat». Bild: screenshot RTL

Bei der neusten «WWM»-Folge vom Montag, 15. April, passiert genau das, was in einer Quiz-Show nicht passieren darf: Es kommt unerlaubte Hilfe aus dem Publikum. Wie RTL schon vorab berichtet, ruft jemand aus dem Publikum lautstark «Nein!» dazwischen – und das, kurz bevor die Kandidatin ihre Antwort auf die 64'000-Euro-Frage einloggen lässt.

In einem kurzen Video-Ausschnitt ist die Szene bereits jetzt zu sehen: «Aah, das machen wir, nehmen wir», sagt die Kandidatin auf dem heissen Stuhl dabei. «Nein!», ruft da eine (wohl) weibliche Stimme aus dem Publikum. «Nein? Ach, ich weiss es nicht ...», meint die Kandidatin daraufhin relativ unbeeindruckt und verschränkt die Arme hinter dem Kopf. Als die Kamera auf den Moderator Günther Jauch schwenkt, meint dieser zuerst: «Ähm ... Es wurde aus dem Publikum herausgerufen.» Die Antwort seiner Kandidatin: «Hab' ich gar nicht gehört.» Günther Jauch: «Doch, doch!»

Jauch: War's die Begleitperson, «sieht das schon schlimmer aus»

Es gebe die berühmte Ur-Angst bei «Wer wird Millionär?», sagt Günther Jauch dazu in einem Interview mit RTL, dass da betrogen werde. Der Moderator erinnert an den «berühmten Huster» im englischen Pendant, der sich 2001 mithilfe von Bekannten aus dem Publikum, die bei der richtigen Antwort jeweils husteten, den Hauptgewinn erschleichen konnte.

Günther Jauch erklärt, wie man mit möglichen Betrügerinnen und Betrügern vorgeht. Bild: screenshot RTL

Solche Dinge wolle man, wenn es um viel Geld geht, natürlich verhindern: «Wir schauen [...] zum Beispiel bei unseren Kandidaten und Kandidatinnen vorher nach, ob in den Öhrchen irgendwie ein kleiner Sender versteckt ist, dass unter Umständen von aussen eine Hilfe kommen könnte», erklärt Günther Jauch. Ein Problem sei allerdings das «Vorsagen»: So könne ein Kandidat die Antworten vorlesen – und auf eine, vielleicht auch subtile, Reaktion aus dem Publikum warten.

Günther Jauch: «Das hat's schon mal gegeben, und das hat's eben jetzt wieder gegeben.» Was, also, sind die Konsequenzen? Der Moderator sagt: «Dann müssen wir zumindest die Frage sofort stornieren.» Wenn es aber zum Beispiel die Begleitperson war, die unerlaubt zu Hilfe eilte, «dann sieht das schon schlimmer aus», so Jauch. In diesem Fall müsste man die Kandidatin oder den Kandidaten disqualifizieren.

Zu welcher Art von Konsequenz es in diesem Fall gekommen ist, erfahren «WWM»-Fans aber erst heute Abend, ab 20.15 Uhr auf dem deutschen Sender RTL.

Wohl um potenzielle Nachahmungstäter abzuschrecken, fügt Günther Jauch übrigens noch an: «Da habe ich mittlerweile auch ein feines Gehör entwickelt, ob sich da irgendwas im Publikum tut.» (lak)