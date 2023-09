Chilobrachys natanicharum: Die neue Tarantelart wurde in Thailand entdeckt. Bild: Yuranan Nanthaisong

YouTube-Star entdeckt neue Spinnenart – sie schimmert blau

Ein Natur-YouTuber und ein Forscher gehen auf die Suche nach der Bambustarantel und finden eine neue Art. Klingt wie im Märchen?

Dorothea Meadows / t-online

Mehr «Wissen»

Ein Artikel von

Es klingt wie ein Abenteuerfilm, ist aber wirklich passiert. In Thailand haben ein YouTube-Star und ein Spinnenforscher gemeinsam eine neue, blau schimmernde Tarantelart entdeckt.

JoCho Sippawat, ein thailändischer Wildlife-YouTuber mit mehr als drei Millionen Abonnenten, und Narin Chomphuphuang von der Universität in Khon Kaen beobachteten Chilobrachys natanicharum im Mangrovenwald ihres Heimatlandes und veröffentlichten Bilder des Fundes in der Fachzeitschrift «ZooKeys».

Dazu muss gesagt werden, dass Insektenforscher bereits vage von der Existenz der Tarantel wussten, weil ein Foto im Internet kursierte. Die Spinne war aber noch nie zuvor tatsächlich gefunden, in ihrem Habitat beobachtet und beschrieben worden.

Warum ist Chilobrachys natanicharum so aufregend?

Eigentlich waren Sippawat und Chomphuphuang aufgebrochen, um eine Tarantel zu beobachten, die in hohlen Bambusstämmen lebt. Auf der Suche nach dem unscheinbaren braunen Tier fanden sie die blau schimmernde Chilobrachys natanicharum in einem ausgehöhlten Mangrovenbaum. «Dies ist die erste Tarantelart, die jemals in einem thailändischen Mangrovenwald gefunden wurde», schreibt «ZooKeys».

Chilobrachys natanicharum: Die blaue Färbung rührt nicht von Pigmenten her, sondern entsteht durch winzige Härchen. Bild: Yuranan Nanthaisong

Und woher kommt das leuchtende Blau? Ein Trick des Lichts, schreibt Chomphuphuang. «Das Geheimnis hinter der leuchtend blauen Färbung unserer Spinne liegt nicht im Vorhandensein blauer Pigmente, sondern in der einzigartigen Struktur ihrer Haare, in die Nanostrukturen eingearbeitet sind. Sie manipulieren das Licht so, dass es blau schimmert.»

Um die Tarantel zu finden, mussten die Forscher auf feuchte, rutschige Bäume klettern und sie dann aus ihrem Höhlenkomplex locken, heisst es. «Während unserer Expedition waren wir abends und nachts bei Ebbe unterwegs und konnten nur zwei Exemplare fangen», so Chomphuphuang. «Unsere Mühen haben sich gelohnt.»

Quellen