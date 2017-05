Weiterer Bundeswehrsoldat wegen Terror-Verdacht festgenommen

Tatmotiv: Habgier ++ Keine Hinweise auf Mittäter bei Anschlag auf BVB-Bus

Die Bombenattacke auf den Team-Bus von Borussia Dortmund ist offenbar aufgeklärt: Nach Informationen des deutschen Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» wurde ein Verdächtiger festgenommen. Der mutmassliche Täter ist wohl kein Extremist – er soll aus Gier gehandelt haben.

Anderthalb Wochen nach dem Bombenanschlag auf Borussia Dortmund scheint den Ermittlern der grosse Durchbruch in dem Aufsehen erregenden Fall gelungen zu sein. Nach Informationen des «Spiegel» haben Spezialkräfte der GSG 9 am frühen Freitagmorgen in Baden-Württemberg den mutmasslichen Täter gefasst. Es handelt sich um den 28-jährigen Sergej W. aus dem Raum Tübingen.

Vorausgegangen waren dem Erfolg intensiv geführte Ermittlungen der deutschen Bundesanwaltschaft, des Bundeskriminalamts und der …