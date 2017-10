International

USA

Drohenpilot Douglas Thron filmt Santa Rosa nach dem Brand



Diese Stadt ist tot – aber da bewegt sich noch etwas

Dutzende Tote und Schäden in Millionenhöhe richteten die verheerenden Buschbrände im Norden Kaliforniens an. Nur Stunden nach dem Feuer gelangen dem Drohnenpilot Douglas Thron in Santa Rosa Aufnahmen, die aus einem apokalyptischen Hollywoodfilm stammen könnten.

Der Norden Kaliforniens brannte und mit ihm ganze Städte und bedeutende Weinbaugebiete. Unaufhörlich kämpften die Rettungskräfte gegen die Feuerwalze an, die Zahl der Toten stieg Ende Woche auf über 30 an. Das Oakland-Hills-Feuer wird wohl als einer der grössten Waldbrände von Kalifornien in die Geschichte eingehen.

Und mittendrin: die Stadt Santa Rosa. Von ganzen Vierteln liess das Feuer dort nur noch Schutt und Asche übrig. In so einem Viertel liess der Drohenpilot Douglas Thron seine Kamera steigen. Und fing Szenen ein, die so bizarr anmuten, dass man seien Augen kaum traut.

Jetzt auf

Thron fliegt über ein mehr oder weniger komplett abgebranntes Einfamilienhausquartier – Autowracks, kohlschwarze Baum-Skelette und Rauch, der sich wie Nebel über die unwirkliche Szenerie legt.

Doch in der toten Landschaft bewegt sich noch etwas. Es ist ein Pöstler, der mit seinem Auto Briefe und Pakete ausliefert. Als wäre nichts geschehen, hält er alle paar Einfahrten und steckt Post in die Briefkästen. In Briefkästen, zu denen es keine Häuser mehr gibt. (smo/nordwestschweiz)

Das könnte dich auch interessieren: Der unnötigste Flughafen der Welt ist endlich offen – die Sache hat aber einen Haken SRF hat am Freitag das absurdeste Interview aller Zeiten geliefert «Angst und Geld hani kei»: So schlängelte sich Erich Hess durch die Transparenz-«Arena» «Warum machen wir keinen Krypto-Franken oder einen Swiss Coin?» So können kriminelle Hacker deine Apple-ID klauen – und so schützt du dich Oh wie schön jubelt Panama – auch über das grosse Glück mit dem Tomaten-Schiri Warum entfreundet man jemanden auf Facebook? – 6 Personen, 6 Storys 35 Dinge, die überhaupt keinen Sinn haben – ausser uns zum Lachen zu bringen Diese 17 genialen Comics zeigen haargenau, wie es ist einen Hund zu haben Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo