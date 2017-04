Bild: dpa

Ermittlungen gegen PSA-Peugeot-Citroën wegen möglicher Abgas-Tricks

Die französische Staatsanwaltschaft hat nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters gegen den Peugeot- und Citroën-Hersteller PSA Ermittlungen wegen des Verdachts auf Abgasmanipulation bei Dieselfahrzeugen eingleitet. Bei den Untersuchungen habe es Hinweise auf einen möglichen Betrug an Verbrauchern gegeben, verlautete am Montagabend aus Justizkreisen.

PSA erklärte, die Gesetze in allen Ländern zu befolgen, in denen der Autobauer vertreten sei. In der Vergangenheit hatte PSA jegliches Fehlverhalten zurückgewiesen.

Gegen den deutschen Rivalen Opel hatten die französischen Behörden ihre Ermittlungen wegen des Verdachts auf Abgasmanipulation vor kurzem eingestellt. Die für Wettbewerb und Konsumentenschutz zuständige Aufsicht hatte im Zuge des VW-Emissionsskandals auch Fiat Chrysler und Renault unter die Lupe genommen und in diesen Fällen die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Die Marke Opel wird derzeit vom US-Konzern General Motors an PSA verkauft. (sda/reu)

Das könnte dich auch interessieren: WTF? UNO wählt ausgerechnet Saudi-Arabien in die Kommission für Frauenrechte Die Bachelorette und ihr muskelbepacktes Egomanen-Rudel Du willst es doch auch: 22 Fail-Gifs, die deinen Tag besser machen Wie Trumps EU-Kehrtwende der Schweizer Wirtschaft schaden könnte Frankreich wagt den revolutionären Bruch – und hat nun eine echte Wahl Die besten Reaktionen auf den denkwürdigen Clásico (inkl. wütendem Ronaldo) Im Cockpit-Clinch: Die Swiss wird von deutschen Piloten überrannt «Scheiss-Jugo» und «Nazi-Schweine» – diese Beschimpfungen wurden richtig teuer Patriotismus, Macron-Hate und alte Chansons – so erlebte ich die Party von Marine Le Pen «Wenn 10'000 Schweizer ihr Gast-WLAN öffnen, wird die staatliche Netz-Überwachung nutzlos» Pisa-Studie: Schüler in der Schweiz ticken ein bisschen anders als in den übrigen Ländern Info-Panne im Pentagon: US-Flugzeugträger fährt los, aber nicht nach Nordkorea Facebook Live muss weg! 😡 19 Memes, die das Single-Dasein perfekt beschreiben Die fiesen Tricks der Wahlbetrüger: Ein Oppositioneller erzählt «Schlimmstes Datenleck seit Snowden»? Das sollten Windows-User wissen Ein Schweizer Professor erklärt, wieso es mit deinem Leben ab 23 bergab geht Wenn Länder Gesellschaftsspiele wären – du wirst NIE GLAUBEN, was die Schweiz ist «Die Abstimmung hätte niemals stattfinden dürfen» – das schreibt die Presse zur Türkei United wirft Hochzeitspaar aus dem halbleeren Flugzeug Prostituierte zu sein bedeutet viel mehr als Sex zu haben: Diese 6 bizarren Kundenwünsche sind wirklich ... gefühlsecht 13 Innovationen, die wir sofort auch in der Schweiz brauchen Wie das berühmteste Wunderkind der Schweiz das Schulsystem ändern will Erdogans langer Weg vom Strassenkämpfer zum neuen Sultan 6 Tipps, wie du gefälschte Gadgets erkennst Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo