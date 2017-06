bild:watson

Zürcher Polizisten haben Betrunkenen zu Recht festgenommen

Drei Kantonspolizisten haben einen Angetrunkenen, der eine Strafanzeige erstatten wollte, elf Stunden in Gewahrsam genommen: Weil dieser aggressiv war, sei dies gerechtfertigt gewesen, befand das Zürcher Bezirksgericht am Donnerstag und sprach die Polizisten frei.

Es war ein ungewöhnlicher Fall: Dies zeigte bereits die Anklageschrift. Der Staatsanwalt hielt darin fest, dass sich die drei Kantonspolizisten der Freiheitsberaubung schuldig gemacht hätten, wofür sie zu bestrafen seien. Er forderte aber gleichzeitig vollumfängliche Freisprüche.

Der Rechtsvertreter des heute 39-jährigen Kolumbianers, der von den Polizisten in Gewahrsam genommen worden war, sprach von einem «unpassenden Antrag», der die Befangenheit des Staatsanwaltes zeige.

Die Anklage hatte der Staatsanwalt wohl eher contre-coeur erhoben: Zweimal wollte er das Verfahren einstellen. Der Anwalt des Kolumbianers wehrte sich bis vor Bundesgericht erfolgreich dagegen.

Ein Disput um eine Anzeige

Unbestritten waren grundsätzlich die äusseren Umstände: Am 27. November 2011 erwarteten mehrere Kantonspolizisten um sechs Uhr in der Früh im Hauptbahnhof Zürich einen Zug aus Lenzburg.

Sie waren alarmiert worden, weil der Kolumbianer im Zug mit zwei Jugendlichen aneinandergeraten war, die ihm eine Tasche mit Pass, Medikamenten und weiteren Gegenständen geklaut haben sollen.

Auf dem Polizeiposten zeigte sich, dass die Jungen kein Deliktsgut auf sich hatten. Sie wurden entlassen. Und dem Kolumbianer beschieden die Polizisten, dass er sich doch Zuhause ausnüchtern soll, um dann allenfalls später Anzeige zu erstatten.

Der Kolumbianer klingelte daraufhin mehrmals an der Eingangstüre des Postens. Da packten ihn zwei Polizisten und steckten ihn nach einer Leibesvisitation und einem Atemlufttest, der rund zwei Promille ergab, in eine Zelle.

Da der Mann auch dort nicht ruhiger wurde und mehrmals den Rufknopf betätigte, fesselten ihn die Polizisten und überwiesen ihn dann zur Ausnüchterung ins provisorische Polizeigefängnis. Um 18 Uhr wurde er in die Freiheit entlassen.

Gewahrsam nur bei Gefährdung

Die Polizei dürfe eine Person nur in Gewahrsam nehmen, wenn diese sich selber oder andere Personen ernsthaft und unmittelbar gefährde, hielt der Staatsanwalt in seiner Anklage fest. Das sei vorliegend nicht der Fall gewesen. Die Polizisten hätten den Mann bloss festgenommen, um ihm wegen des Streits eine Lektion zu erteilen.

Er habe wegen seines gestohlenen Passes eine Anzeige erstatten wollen, sagte der Kolumbianer vor Gericht. Wieso ihm dies verwehrt worden sei, wisse er nicht. In der Zelle sei er mit Gewalt zu Boden geworfen und an ein Tischbein gefesselt worden. Er sei traumatisiert und bedürfe einer Therapie.

Die Festnahme sei unrechtmässig erfolgt, es habe dafür keinen Grund gegeben, führte auch dessen Anwalt aus. Sein Mandant sei keines Delikts beschuldigt worden: «Er war als Kunde auf dem Posten.»

Entlassung wäre fahrlässig gewesen

Der Kolumbianer stelle sich als hilfloses Opfer dar und blende sein penetrantes, aggressives und renitentes Verhalten aus, sagten die Verteidiger der Polizisten. Der schwer Alkoholisierte sei an jenem Sonntagmorgen «wie ein Berserker, wie eine Wildsau» aufgetreten. Ihn in diesem volltrunkenen Zustand in die Freiheit zu entlassen, wäre fahrlässig gewesen.

Es bestand eine Fremdgefährdung, befand auch der zuständige Bezirksrichter. Er bezeichnete das Verhalten der Polizisten als recht- und verhältnismässig. Er gelangte deshalb zu vollumfänglichen Freisprüchen und sprach ihnen eine Genugtuung von je 1500 Franken zu.

Die Ausführungen der Polizisten bezeichnete das Gericht als detailliert und lebensnah. Bei den Aussagen des Kolumbianers stellte das Gericht hingegen gewisse Widersprüche fest. Diese führte es auf dessen alkoholisierten Zustand zurück: Er habe sich wohl, nachdem er sich nicht mehr an alles habe erinnern können, eine Erklärung zurecht gezimmert.

Das Gericht kritisierte indes, dass die Polizisten den Lebenspartner des Kolumbianers nicht über die Festnahme informiert hatte. Es hielt fest, dass dies nicht gesetzeskonform war - Konsequenzen hat dies keine.

Die Tasche mitsamt Pass wurde übrigens von einem SBB-Mitarbeiter in einem Zug gefunden. Der betrunkene Kolumbianer habe sie damals wohl einfach beim Umsteigen vergessen, merkte eine Verteidigerin in ihrem Plädoyer an. (sda)

Aktuelle Polizeibilder: Hoppla

Das könnte dich auch interessieren: Schummeln beim Self-Scanning: Coop teilt Kunden in Vertrauens-Klassen ein Kerstin Cook im Interview: «Ja, ich gelte jetzt als ‹Curvy-Model›» «Unbelievable»: Merkel wettert gegen die USA – das ist die bizarre Antwort von Trumps Team Was du in einer Beziehung sagst, und was du wirklich damit meinst – in 10 Beispielen Macron hat Putin gerade so richtig die Stirn geboten – in 3 Punkten Essential hat das sagenumwobene Smartphone enthüllt, das Apple und Google gerne hätten «Slap her pussy» – dieser Trend unter Mädchen hat es in sich 53 Bilder, die zeigen, warum Frauen länger leben als Männer Vergiss Schul- und Uni-Prüfungen! Dieser Test bereitet dich WIRKLICH auf das Leben vor Wenn du diese 25 Situationen kennst, warst du ein echtes Schweizer Badi-Kind Multimillionär mit «B-Lizenz»: Mark Streits Beispiel zeigt, wie die NHL funktioniert «Wäre wohl nicht aufgetreten»: Das sagt Helene Fischer zum 8-Minuten-Pfeifkonzert Trump ist back home – diese 3 Probleme machen ihm die nächsten Tage zur Hölle Das bittere Ende der Frau, die den «Vater des Gaskriegs» nicht stoppen konnte Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst: Die besten Mafia-Filmzitate aller Zeiten Die 9 Phasen des Uni-Semesters, die alle Studenten kennen «Terroranschläge stellen die Medien vor einen Balanceakt» Mehr White Chick geht nimmer: Avolatte, Leute! Avo. F***ing. Latte. 😒 Manchester-Leaks: Trump ordnet Untersuchung an 14 Gründe, warum sogar FCB-Fans heute im Cupfinal für Sion sein müssen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo