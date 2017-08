Knall bei Tamedia: Redaktionen von Bund, Berner Zeitung und Tages-Anzeiger fusionieren

Neue Strukturen bei den Zeitungsredaktionen von Tamedia: Die Schweizer Mediengruppe schafft zum 1. Januar je eine neue Mantelredaktion in der Deutschschweiz und in der Romandie. Zwei neue Redaktionen sollen bei Tamedia in der Deutschschweiz und der Romandie die Inlands-, Auslands-, Wirtschafts- und Sport-Berichterstattung erstellen. Vorgesehen sind Kompetenzzentren in Bern, Lausanne und Zürich. Das Recherchedesk führen die beiden Redaktionen gemeinsam.

Die beiden sprachregionalen Redaktionen Tamedia werden mit Mitarbeitenden aus allen Zeitungsredaktionen besetzt und von zwei Chefredaktionen geführt. Mit der Einführung der neuen Organisation seien keine Kündigungen verbunden, teilt Tamedia am Mittwoch mit.

Erstaunlichster Satz der internen @Tamedia-Info: "Mit der Einführung der neuen Organisation sind keine Kündigungen verbunden." On verra. — Dennis Bühler (@DennisBuehler) 23. August 2017

Neue Chefredaktorin

In der Deutschschweiz wird Arthur Rutishauser für die Leitung der Redaktion Tamedia verantwortlich zeichnen. Daneben bleibt er Chefredaktor der SonntagsZeitung. Als Chefredaktorin des Tages-Anzeigers ist ab 1. Januar 2018 Judith Wittwer vorgesehen, die bereits heute Mitglied der Chefredaktion des Tages-Anzeigers ist.

So sieht #Tamedia ihre neue Medienlandschaft: Zwischen Bangen und Hoffen! https://t.co/1xHh50jsuf — Claude Longchamp (@claudelongchamp) 23. August 2017

In der Deutschschweiz werden alle Kompetenzen im Layout, in der Textproduktion, der Bildredaktion, die Fotografen, das Korrektorat sowie weitere unterstützende Prozesse im neuen Bereich Editorial Services zusammengefasst. Die Leitung übernimmt Simon Bärtschi, bisher Mitglied der Chefredaktion von Tages-Anzeiger und SonntagsZeitung.

Alles spricht v. Journalismus. Besonders stark trifft es Layout, Korrektorat, Fotografen. Sie werden zusammengelegt - auch @20min betroffen. — Inside Tamedia (@inside_tamedia) 23. August 2017

Die Mediengruppe Tamedia verlegt zwölf bezahlte Tages- und zwei Sonntagszeitungen in der Deutschschweiz und in der Romandie. (whr)

