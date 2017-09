Toter nach Sprung von Kran identifiziert – Verunglückter war 23-jähriger Italiener 

Die letzten Tage von Otto Warmbier: «Kim hat unserem Sohn die Zähne rausgerissen»

Nordkorea hat den US-Studenten Warmbier zu Tode gefoltert. Jetzt sprechen die Eltern erstmals über die Momente bei seiner Rückkehr.

Nur wenige Tage nach seiner Freilassung aus dem nordkoreanischen Knast starb US-Student Otto Warmbier am 19. Juni 2017 in einem amerikanischen Spital. In einem Interview mit Fox News schilderten seine Eltern die schrecklichen Momente bei seiner Rückkehr.

Sie hätten sich vorgestellt, dass ihr Sohn einfach ganz tief schlafen würde. Dem war aber nicht so: «Er lag im Wachkoma, zuckte ununterbrochen und stiess unmenschliche Laute aus», schilderte Vater Fred Warmbier.

Ottos Kopf sei rasiert …