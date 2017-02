18 Mode-Trends, an denen du in den 90ern und 00er-Jahren nicht vorbei gekommen bist

Mode-Trends haben eines gemeinsam: Wenn sie da sind, kommt keiner an ihnen vorbei. Wenn sie gegangen sind, fragen sich alle: Wie konnte das passieren? Hier kommen ein paar Stücke aus der Zeit der Neunziger und 2000er, die du selbst miterlebt, oder inzwischen schon verdrängt hast.

Ugg Boots

Erfunden: 1930

Hype: Anfangs 2010er

Man liebt sie oder man hasst sie – die Ugg Boots. Falls du noch welche zuhause rumstehen hast: Hier liest du, warum du sie heute nicht mehr tragen solltest.

Moncler-Daunenjacken

Erfunden: 1952

Hype: 2000er



Eine feuerrote Moncler-Jacke, stylisch kombiniert mit feuerroten Dior-Moonboots. Um das Erscheinungsbild noch ganz abzurunden – natürlich im Partnerlook. Ein echter Hingucker! 😷

bild via pinterest

Kappa-Anzüge

Erfunden: 1969

Hype: Ende 80er bis Anfang 2000er

Das Logo entstand übrigens zufällig bei einem Fotoshooting für Bademode, als ein Paar nach dem Shooting erschöpft auf den Boden sass und aneinander lehnte.

Eastpak-Rucksäcke

Erfunden: 1976

Hype: 2000er



Und dann haben all deine «Homies» auf deinem Eastpak unterschrieben. Weil cool. 😎

bild via instagram

Buffalo-Boots

Erfunden: 1979

Hype: 90er



Bekannt wurden die Plateau-Schuhe unter anderem durch die Spice Girls.

bild via pinterest

Diese hier ... Bitte, gern geschehen <3 Video: YouTube/SpiceGirlsVEVO

Airwalk-Sneakers

Erfunden: 1986

Hype: um die Jahrtausendwende

Airwalks waren besonders bei den Skatern ein Schuh, der dich zu den «Coolen» gehören liess.

bild via pinterest

Miss-Sixty-Jeans

Erfunden: 1991

Hype: Anfang der 2000er



Die bekanntesten Modelle der Miss Sixty Jeans hiessen übrigens Tommy und Flare Nixie (die mit Reissverschluss am Hintern).

FUBU-Hosen

Erfunden: 1992

Hype: Anfang der 2000er

Die ultra-stylischen FUBU-Glitzer-Hosen kann man nur noch «Secondhand» kaufen. Der Online-Shop von FUBU bietet nur noch 3 verschiedene Caps an.

DC-Schuhe

Erfunden: 1994

Hype: 2007 bis 2012



Bekannt wurden diese Treter dank dem Profi-Skateboarder Danny Way, der 2005 als erster Skateboarder ohne motorisierte Hilfsmittel über die chinesische Mauer sprang. An seinen Füssen die DC-Shoes.

bild via pinterest

Wu Wear-Hosen

Erfunden: 1995

Hype: 1995 bis 2005

Wie auch der Wu-Tang Clan verdienten viele Rapper mehr mit ihrer Designerklamotten als mit ihrer Musik. Und du kannst sie immer noch kaufen. Wenn sie dir gefallen ...

Zimtstern-Klamotten



Erfunden: 1995

Hype: Mitte der 2000er bis anfangs 2010er

«Zimetstärn, hani gärn!», sagt zumindest das Skatermädchen von nebenan ...

Baby-G-Uhren

Erfunden: 1996

Hype: 2000er



Und wenn du auf der Seite den Knopf gedrückt hast, leuchtete sogar das Ziffernblatt! OMG! Und deine Lieblingsfarbe war bestimmt auch dabei.

Juicy-Couture-Jogginganzüge

Erfunden: 1996

Hype: 2000er



Hauptsache alles in der gleichen Farbe und es steht «Juicy» auf dem Hintern. Und ja, man traute sich damit auf die Strasse.

Heelys

Erfunden: 1999

Hype: 2010 bis 2013

Entweder man konnte mit diesen Schuhen rollen oder man gehörte zu denen, die pausenlos komisch umher wackelten.

bild via pinterest

Alprausch-Klamotten

Erfunden: 2000

Hype: 2000er

Auch wenn der Online-Shop noch in vollem Betrieb ist, ist mir wirklich schon lange niemand mehr mit einem Alprausch-Shirt begegnet.

Ed-Hardy-Kram

Erfunden: 2002

Hype: Mitte der 2000er



Ed Hardy druckte Tattoo-Kunst auf T-Shirts – und schien damit Erfolg zu haben. Von Ed-Hardy gab es sogar Wein, Wasser, Shishas, Haartrockner und Parfums.

bild via pinterest

Gina George & Lucy-Taschen

Erfunden: 2004

Hype: 2010 bis 2014

Zitat aus einem Modeblog: «George Gina & Lucy ist nun mal Vorreiter in der Modewelt und in vielen Dingen der Konkurrenz einen Schritt voraus.» Das lassen wir mal so stehen.



bild via pinterest

Ice-Watch-Uhren

Erfunden: 2007

Hype: 2007 bis 2014



Die Geschäftsidee der Ice-Watches hatte ein Belgier, der diese chinesischen Uhren auf den europäischen Markt brachte. Mit Absicht nannte er diese Uhren Ice-Watch, damit die Möglichkeit mit einer Verwechslung mit der etablierten Marke Swatch besteht.

(Kurz: wären Swatch und Ice-Watch Freunde, wäre die Ice-Watch das Kollegen-Schwein.)

bild via pinterest

Canada Goose-Jacken

Erfunden: 1972

Hype: 2015 bis ???



Die Canada Goose-Jacken gaben diesen Winter bereits zu reden. Es wird sich zeigen, wie lange sich dieser Trend halten kann ...

bild via pinterest

Und welches war dein Lieblings-Teil in den vergangenen zehn Jahren?

​

