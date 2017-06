Back to Basic: 9 Spiele, die du easy mit Stift und Papier spielen kannst

Wenn du nur Stift und Papier zur Verfügung hast, gibt es neben «Stadt, Land, Fluss» und «Tic-Tac-Toe» noch einiges mehr, das sich zu entdecken lohnt.

Sexy Taxi

Zeichnet mindestens ein 4x4-Felder-Raster auf ein Blatt. Jetzt sagt jeder Spieler der Reihe nach einen Buchstaben, den die Spieler dann in ein beliebiges Feld einfügen (ohne zu wissen, wo die Gegner den Buchstaben platziert haben). Ziel ist es, mit den Buchstaben horizontal und vertikal möglichst viele und lange Wörter zu formen.

bild: watson

Punkte-Zähl-Vorschlag:

6 Buchstaben: 12 Punkte

5 Buchstaben: 9 Punkte

4 Buchstaben: 6 Punkte

3 Buchstaben: 4 Punkte

2 Buchstaben: 2 Punkte

Papier-Fussball

Die Regeln sind simpel: Zeichne ein Spielfeld wie das untere auf ein kariertes Papier. Jetzt darf der Ball abwechslungsweise nach oben, zur Seite oder diagonal ein Häuschen weit gekickt werden. Keine Linie darf zweimal gezogen werden, wenn der Ball jedoch eine Linie (auch die Seitenlinie) berührt, ist der selbe Spieler nochmals dran. Ziel ist es, den Ball ins gegnerische Tor zu befördern.

Peruanischer Maulwurf

Man beginnt mit einer beliebigen Anzahl Punkten auf einem Blatt Papier. Die Spieler zeichnen abwechslungsweise eine Linie von einem Punkt zu einem anderen (oder eine Schlaufe zum selben). Auf die neue Linie wird ein neuer Punkt gezeichnet.

Die Linien dürfen sich nicht kreuzen und von Punkten dürfen nicht mehr als drei Linien wegführen. Wer zuletzt keine Linie mehr zeichnen kann, verliert.

Käsekästchen

Zunächst wird ein beliebiges Spielfeld auf einem karierten Blatt abgegrenzt. Als Anfänger empfiehlt sich ein Feld von 12x8 Kästchen. Jetzt zieht jeder Spieler abwechslungsweise die Seitenlinie eines Kästchens nach.

Wer die letzte Linie eines Kästchens zieht, also das Kästchen fertig umrahmt, der zeichnet sein Symbol ins Kästchen und ist gleich wieder am Zug. Wer am Ende die meisten Symbole auf dem Spielfeld hat, gewinnt.

Gomoku

Ein 5-Gewinnt auf einem Gitter mit 19x19 Linien-Kreuzungen. Die Spieler erobern abwechslungsweise mit ihren Farben die Kreuzungen auf dem Raster. Wer zuerst fünf nebeneinander erobert, hat gewonnen (horizontal, vertikal oder diagonal).

Kampf der Viren

Ein Spiel für alle, die es gern etwas komplizierter taktischer haben.

Auf einem Spielfeld von 10x10 Kästchen werden von zwei Spielern abwechslungsweise drei Kreuzchen (Spieler 1) oder Kreise (Spieler 2) in die verfügbaren Kästchen gesetzt. Diese gelten dann als «lebendige» Kreuze/Kreise.

Der erste Kreis muss in der gegenüberliegenden Ecke vom ersten Kreuzchen platziert werden.

Der Clou an der Sache: Kreuzchen können auch in Kästchen gesetzt werden, in denen schon ein «lebendiger» Kreis ist (und umgekehrt). Wenn das geschieht, gilt der Kreis als «tot» und das Kästchen als erobert.

Wenn mehrere «tote» Kästchen aneinander grenzen, bilden sie eine Kette. Ketten gelten als lebendig, wenn sie an ein «lebendiges» Symbol des Eroberers grenzen. Neue Kreuzchen/Kreise dürfen nur neben «lebendigen» Symbolen/Ketten platziert werden.

Du hast gewonnen, wenn der Gegner seinen Zug nicht mehr ausführen kann. gif: giphy

Cram

In einem Kästchen-Raster beliebiger Grösse müssen alle Spieler abwechslungsweise eine 2x1-Fläche in ihrer Farbe markieren. Wer zuletzt nicht mehr kann, hat verloren (oder gewonnen, wenn ihr die umgekehrte Variante spielt).

Racetrack

Zeichne die Begrenzung einer Rennstrecke auf kariertes Papier. Dann wählt jeder, der mitmacht, einen Startpunkt auf der Startlinie. Beim ersten Zug darfst du ein Häuschen weit fahren. Bei jedem weiteren Zug darfst du den gefahrenen Vektor um 1 verändern. Also entweder fährst du beim zweiten Zug zwei Felder weit, oder ein Feld zur Seite und ein Feld nach oben. Die Kunst ist es, vor Kurven rechtzeitig abzubremsen und doch als erster ins Ziel zu kommen.

bild: watson

Wenn du in die Bande krachst, fängst du am letzten Punkt wieder mit der Anfangsgeschwindigkeit an. Du darfst die Bahn der anderen Spieler kreuzen, aber du darfst nicht auf dem selben Punkt landen wie sie.

Zick-zack

Für dieses Action-geladene Spiel musst du den Stift spicken lassen. Beide Spieler starten auf gegenüber gelegenen Seiten eines Blattes Papier, erweitern abwechslungsweise ihre Linien und versuchen die Linie des Gegenübers zu durchkreuzen.

Und was ist dein Lieblingsspiel? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

Passend dazu: Wie deine liebsten Gesellschaftsspiele wirklich heissen sollten

Das könnte dich auch interessieren: Manchester-Leaks: Trump ordnet Untersuchung an Mehr Menschenhandel in der Schweiz: Flüchtlingsfrauen werden zur Prostitution gezwungen Die 9 Phasen des Uni-Semesters, die alle Studenten kennen Essential hat das sagenumwobene Smartphone enthüllt, das Apple und Google gerne hätten «Terroranschläge stellen die Medien vor einen Balanceakt» Macron hat Putin gerade so richtig die Stirn geboten – in 3 Punkten Was du in einer Beziehung sagst, und was du wirklich damit meinst – in 10 Beispielen 53 Bilder, die zeigen, warum Frauen länger leben als Männer Schummeln beim Self-Scanning: Coop teilt Kunden in Vertrauens-Klassen ein Kerstin Cook im Interview: «Ja, ich gelte jetzt als ‹Curvy-Model›» Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst: Die besten Mafia-Filmzitate aller Zeiten «Unbelievable»: Merkel wettert gegen die USA – das ist die bizarre Antwort von Trumps Team «Wäre wohl nicht aufgetreten»: Das sagt Helene Fischer zum 8-Minuten-Pfeifkonzert Wenn du diese 25 Situationen kennst, warst du ein echtes Schweizer Badi-Kind Trump ist back home – diese 3 Probleme machen ihm die nächsten Tage zur Hölle Vergiss Schul- und Uni-Prüfungen! Dieser Test bereitet dich WIRKLICH auf das Leben vor Multimillionär mit «B-Lizenz»: Mark Streits Beispiel zeigt, wie die NHL funktioniert Das bittere Ende der Frau, die den «Vater des Gaskriegs» nicht stoppen konnte Vergiss Roger Federer! Diese 13 Schweizer Weltrekorde haben es in sich Die Schweiz ist ein Kokain-Paradies – 17 Fakten zum globalen Drogenkonsum Mehr White Chick geht nimmer: Avolatte, Leute! Avo. F***ing. Latte. 😒 14 Gründe, warum sogar FCB-Fans heute im Cupfinal für Sion sein müssen «Slap her pussy» – dieser Trend unter Mädchen hat es in sich Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo