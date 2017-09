Bild: EPA

Embolo nach Comeback happy: «Ich habe die ganze Woche gebrannt für diesen Einsatz»

Breel Embolo hat in der 4. Runde der Bundesliga doppelten Grund zur Freude. Der Schweizer Internationale kehrt nach 11 Monaten Abwesenheit mit einem Sieg auf die grosse Bühne zurück.

Nach 336 Tagen oder 48 Wochen war es endlich soweit: Breel Embolo gab nach schwierigen Monaten, nach Hoffen und Bangen, nach ermutigenden Fortschritten und zermürbenden Rückfällen das Comeback. Beim Auswärtsspiel von Schalke in Bremen durfte der 20-jährige Basler nach 80 Minuten auf den Platz. 1:1 stand es zu diesem Zeitpunkt, wenig später war der Auswärtssieg von Schalke in trockenen Tüchern.

Beteiligt war Embolo am Siegestreffer durch Leon Goretzka zwar nicht, doch es wird den Schweizer gleichwohl ermutigen, dass nur zwei Minuten nach seinem Eintritt das Siegestor für sein Team fiel. Goretzka lobte seinen Mitspieler, sagte: «Für Breel Embolo freut es mich extrem. Er hat seine Qualitäten direkt gezeigt. Wie glücklich er ist, kann man nicht in Worte fassen.»

«Mein Comeback hat sich sehr schön angefühlt», sagte Embolo. «Ich habe die ganze Woche gebrannt für diesen Einsatz und geschuftet. Und das wurde belohnt.» Die ganze Mannschaft sei belohnt worden mit einem «späten, aber verdienten» Sieg.

Schalkes Trainer Domenico Tedesco hatte das mögliche Comeback von Embolo am Freitag bereits angekündigt. Er will Embolo behutsam an die Bundesliga heranführen, vorerst mit Kurzeinsätzen wie heute in Bremen. Offenbar hat er aber grosses Vertrauen in den Schweizer. Eine mögliche Einwechslung hänge vom Spielstand ab, so Tedesco vor der Partie. Dann brachte er Embolo für die Schlussphase beim Stande von 1:1 – in einem Spiel, das Schalke unbedingt gewinnen wollte. (ram/sda)

