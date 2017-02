Bundesliga, 21. Runde Gladbach - Leipzig 1:2 (0:1)

Köln - Schalke ab 17.30 Uhr



Bild: SASCHA STEINBACH/EPA/KEYSTONE

Leipzig kommt den Bayern näher – Punkteteilung zwischen Köln und Schalke

Das musst du gesehen haben

Es geht gleich munter los in Köln. Schalke geht durch Alessandro Schöpf schon nach etwas mehr als einer Minute in Führung.

Das Heimteam kann aber mit seinem Knipser in Person reagieren. Obwohl Anthony Modeste an der Schulter leicht verletzt ist, macht er kurz vor der Pause sein Tor – stark.

In der zweiten Halbzeit fallen keine Tore mehr. Mit der Punkteteilung können beide Mannschaften gut leben und es ist angesichts der Leistungen ein gerechtes Remis.

Leipzig, der Aufsteiger und erste Verfolger der Bayern in der Bundesliga geht auswärts gegen die Borussen aus Gladbach in Führung. Emil Forsberg bringt die «Roten Bullen» mit einem schönen Schlenzer in Führung – Yann Sommer im Tor der «Fohlen» kommt nicht an den platzierten Ball heran.

Kurz vor der Pause wird Lars Stindl knapp auf der Linie des Strafraums gefoult und somit gibt es Elfmeter für Gladbach. Thorgan Hazard nimmt Anlauf, scheiter aber am Leipzig-Goalie Peter Gulasci.

Zur Pause steht es also 1:0 für die Gäste. Gladbach auf der anderen Seite hat wiedermal einen Elfmeter verschossen.

Mönchengladbach schafft es nach der Pause nicht, eine Reaktion zu zeigen. Leipzig bleibt die bessere Mannschaft und nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit erhöht Timo Werner auf 2:0.

Der Stürmer schliesst eine schöne und schnelle Passfolge der Leipziger eiskalt ab. Das Heimteam kann erst 10 Minuten vor dem Ende den Anschlusstreffer erzielen. Jannik Vestergaard trifft nach einem Eckball per Kopf.

Zu mehr reicht es den Gladbachern aber nicht mehr. Leipzig gewinnt und ist wieder bis auf fünf Punkte an Leader Bayern München dran. (jwe)

Die Tabelle

srf.ch

Die Telegramme

Köln - Schalke 1:1 (1:1)

50'000 Zuschauer

Tore: 2. Schöpf 0:1. 43. Modeste 1:1.

Bemerkung: Schalke ohne Embolo (verletzt).

Mönchengladbach - Leipzig 1:2 (0:1)

51'535 Zuschauer

Tore: 31. Forsberg 0:1. 55. Werner 0:2. 81. Vestergaard 1:2. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer und ab 80. mit Drmic, ohne Elvedi (verletzt) und Sow (nicht im Aufgebot), Leipzig ohne Coltorti (Ersatz). 45. Leipzigs Goalie Gulacsi wehrt Foulpenalty von Hazard ab.

