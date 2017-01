NHL, die Spiele mit Schweizer Beteiligung Nashville (mit Josi/Fiala/Weber) - Vancouver (mit Sbisa/Bärtschi) 2:1 n.V.

Emdonton - San Jose (mit Timo Meier) 3:5

WOW! Roman Josi bleibt 2 Sekunden vor Ende eiskalt – Overtime-Sieg

Die Nashville Predators (mit Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber) und den Vancouver Canucks (mit Sven Bärtschi und Luca Sbisa) lieferten sich ein enges Duell mit einem unglaublichen Finish. Bärtschi skorte einen, Josi sogar zwei Assists.

Das erste Tor liess lange auf sich warten. Kurz vor Ende des zweiten Drittel war es Austin Watson, der die Heimmannschaft in Führung brachte. Zuvor spielte der Schweizer Roman Josi die Scheibe aus der Ecke hoch an die blaue Linie.

Danach sah es so aus, als würden Josi und Co. den Sieg nach 60 Minuten über die Zeit retten. Doch da hatten die Canucks und auch Sven Bärtschi etwas dagegen. Weniger als eine Minute vor Schluss fuhr der Schweizer mit der Scheibe in die gefährliche Zone und legte da für den Torschützen Brandon Sutter auf.

Es musste also die Verlängerung her. Da liefen auch schon die allerletzten Sekunden, als Roman Josi mit Teamkollege Calle Jarnkrog – trotz Unterzahl (!) – alleine auf das gegnerische Tor ziehen konnte. Josi spielte den Puck im richtigen Moment ab und Jarnkrog trifft 1,5 Sekunden vor der Sirene zum 2:1.

«Ich musste nur noch ins leere Tor schiessen. Ich muss mich also bei Josi bedanken.» sda

Es ist der erste Sieg von Nashville in der Verlängerung, derweil die Canucks zum zweiten Mal in Serie verloren haben.

Timo Meier kam mit den San Jose Sharks zu einem 5:3 in Edmonton. Dem Däne Mikkel Boedker gelang ein Hattrick für die Kalifornier. Der rekonvaleszente Mark Streit fehlte beim 1:4 von Philadelphia bei den Buffalo Sabres weiterhin. (jwe/sda)

