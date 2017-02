Das sind die Menschen hinter den Hasskommentaren. Warum sie tun, was sie tun: Im Video

Oft findet man keinen Zugang zu Menschen, die Hasskommentare im Netz verbreiten – wegen der Anonymität. Das SRF ist trotzdem fündig geworden und hat mit ihnen über ihr wütendes Treiben im Netz gesprochen.

Beleidigungen und Hass sind in den Kommentarspalten an der Tagesordnung. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die NZZ die Kommentarsektion in ihrem Online-Angebot weitgehend wegen aus dem Ruder gelaufener Diskussionskultur einschränkte:

Im Gegensatz zu watson, übrigens.

Der Kampf tobt aber auch in den sozialen Medien wie Facebook und Twitter. Dort kann jeder und jede anonym oder mit vollem Namen Hass und Hetze verbreiten. Wer sind die Menschen, die dahinter stecken? Ein spannender Beitrag des SRF:

Das sind die Gesichter hinter den Hasskommentaren: Video: SRF (watson: lya/can)

Umfrage Was nervt am meisten an Facebook? Spiele-Einladungen

Die Werbung

Der lasche Datenschutz

Trolle und Hate-Posts

Die amerikanische Prüderie (keine Nippel)

Ich bin nicht bei Facebook

Abstimmen 1,292 Votes zu: Was nervt am meisten an Facebook? 23% Spiele-Einladungen

17% Die Werbung

15% Der lasche Datenschutz

13% Trolle und Hate-Posts

15% Die amerikanische Prüderie (keine Nippel)

16% Ich bin nicht bei Facebook

Feuer mit Feuer bekämpfen: Jan Böhmermann trollt Trolle

watson-Leser empfehlen dir diese Artikel 53 überraschend lustige und nützliche Karten, die du kennen musst. Zum Beispiel, wo dein Name am häufigsten vorkommt 21 nervige und frustrierende Situationen, die nur Mathe-Versager verstehen 34 Dinge, die wir früher geliebt und gehasst haben – und heute kein Kind mehr versteht 20 nervige Sprüche, mit denen Apple-Fanatiker ihre Mitmenschen zur Verzweiflung bringen 41 überraschend lustige und nützliche Karten, die du kennen musst. Zum Beispiel war Deutschland öfter pleite als Griechenland 23 lustige und skurrile Fragen, die tatsächlich im Internet gestellt wurden 28 schrecklich frustrierende Dinge, die Kinder heute nicht mehr verstehen 50 lustige und skurrile Witze, die nur Nerds verstehen 23 überraschend nützliche Apps, die dir Geld, viel Zeit und noch mehr Nerven sparen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo