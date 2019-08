Transfer-Ticker: Sarri über Juve-Transferpolitik:«Peinliche Situation»



Die wichtigsten Transfers des Sommers 2019

Sarri über Juve-Transferpolitik: «Eine schwierige, peinliche Situation»

Transferschluss in den europäischen Topligen:

England: seit 8. August geschlossen

Deutschland: 2. September

Italien: 2. September

Spanien: 2. September

Frankreich: 2. September

Schweiz: 2. September

Sarri hat zu viele Spieler im Kader

Juventus Turin hat im Transfersommer noch viel zu tun: Der italienische Serienmeister hat deutlich zu viele Spieler im Kader, bringt diese aber nicht weg. Rückkehrer Gonzalo Higuain will ebenso bleiben wie seine Sturmkollegen Paulo Dybala und Mario Mandzukic, welche Juve versuchte abzugeben. Auch im zentralen Mittelfeld gibt es ein Überangebot, dort sind Sami Khedira und Blaise Matuidi Kandidaten für einen Wechsel.

Nun äusserte sich Trainer Maurizio Sarri bei «Sky Sports» zur Problematik: «Wir müssen sechs Spieler aus der Champions-League-Mannschaft streichen. Wenn wir das nicht tun, sind die Entscheidungen, die wir treffen müssen, verrückt. Die letzten 20 Tage auf dem Markt werden schwierig für uns. Es ist eine schwierige, peinliche Situation, denn wir riskieren, dass Topspieler aus der Kaderliste verschwinden.» (zap)

Bild: EPA

Toprak von Dortmund zu Bremen

Borussia Dortmund dünnt sein Kader weiter aus. Innenverteidiger Ömer Toprak wechselt leihweise mit Kaufoption zu Werder Bremen. «Ömer ist ein schneller Innenverteidiger, der seit Jahren auf höchstem Niveau gespielt hat», freute sich Bremen-Trainer Florian Kohfeldt auf den Neuzugang. (zap)

Ömer Toprak 🇹🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 30

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 4 Tore

Kagawa zu spanischem Zweitligisten

Dortmunds Shinji Kagawa wechselt mit sofortiger Wirkung nach Spanien und schliesst sich etwas überraschend dem Zweitligisten Real Saragossa an. Zuletzt war der der japanische Mittelfeldspieler an Besiktas Istanbul ausgeliehen. Beim Cupsieger-Cup-Gewinner von 1995 unterschreibt der 30-jährige Japaner einen Zweijahresvertrag. Die Ablösesumme soll rund fünf Millionen Euro betragen. (pre)

Shinji Kagawa 🇯🇵

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 30

Marktwert: 6 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 4 Tore



📯 OFICIAL | Acuerdo con el @BVB Dortmund para el traspaso de Shinji @S_Kagawa0317



🇬🇧 OFFICIAL | Agreement with Borussia Dortmund @BlackYellow about the transfer of Shinji Kagawa



🇯🇵 ボルシアドルトムントと香川真司との移籍に合意。



➡ https://t.co/ot9GkoIE1w pic.twitter.com/4p1MwULRCA — Real Zaragoza (@RealZaragoza) August 9, 2019

BVB lässt Philipp nach Moskau ziehen

Maximilian Philipp verlässt Borussia Dortmund und schliesst sich dem russischen Erstligisten Dinamo Moskau an. Der frühere deutsche Ex-U21-Nationalspieler unterschrieb einen Vierjahres-Vertrag bis 2023. Offenbar einigte sich Dinamo mit dem BVB auf eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro. Damit löst Philipp das Duo Aleksandr Kokorin und Balazs Dzsudzsak, die jeweils für 19 Millionen Euro von Anschi Machatschkala kamen, als teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte ab.

Maximilian Philipp 🇩🇪

Position: Hängende Spitze

Alter: 25

Marktwert: 13 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 23 Spiele, 2 Tore

ManCity bindet Gündogan bis 2023

Ilkay Gündogan (28) hat seinen Vertrag mit dem englischen Meister Manchester City bis Juni 2023 verlängert. Der deutsche Internationale war 2016 von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt und gewann seither mit den Citizens zweimal den Meistertitel. Nach einer von Verletzungen geprägten ersten Saison wurde Gündogan zu einer wichtigen Säule des Teams von Pep Guardiola. In 115 Pflichtspielen für die Engländer gelangen ihm 17 Tore. (pre/sda)

Ilkay Gündogan 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 50 Spiele, 6 Tore



Perisic als Sané-Ersatz zu den Bayern?

Weil Wunschspieler Leroy Sané mit einem Kreuzbandriss rund sechs Monate ausfällt muss sich Bayern München nach Alternativen für die Flügelpositionen umsehen. Seit längerem werden unter anderem Timo Werner, Steven Bergwijn und Hakim Ziyech gehandelt, doch die Nummer 1 auf dem Bayern-Zettel ist gemäss «Sky Sport» Ivan Perisic.

Der 30-jährige Kroate spielt aktuell für Inter Mailand, wo er unter dem neuen Trainer Antonio Conte nicht mehr gesetzt sein soll. Perisic spielte in der Bundesliga bereits für den VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund. Inter wäre wohl grundsätzlich bereit, den Flügelstürmer abzugeben. Die Ablösesumme würde wohl rund 30 Millionen Euro betragen. (pre)

Ivan Perisic 🇭🇷

Position: Linksaussen

Alter: 30

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 45 Spiele, 9 Tore



Bild: AP/AP

Everton langt noch einmal zu

Der FC Everton sichert sich kurz vor Ende des Transferfensters die Dienste von Alex Iwobi. Für den 23-jährigen Nigerianer sollen die Toffees rund 40 Millionen Euro an Arsenal zahlen, der linke Flügel unterschrieb bei den «Toffees» einen Fünfjahresvertrag. Der Transfer wurde erst vier Stunden nach der offiziellen Deadline publik. (pre)

Alex Iwobi 🇳🇬

Position: Linksaussen

Alter: 23

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 51 Spiele, 6 Tore



David Luiz zu Arsenal

Arsenal London holt einen weiteren Mann für die Defensive. Von Stadtrivale Chelsea stösst David Luiz zu den Gunners. Die Ablöse soll rund zehn Millionen Euro betragen haben. (cma)

David Luiz 🇧🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 32

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 50 Spiele, 3 Tore

Burnley holt Drinkwater

Burnley leiht Danny Drinkwater von Chelsea aus. Der zentrale Mittelfeldspieler soll seinen neuen Klub bis im Winter verstärken. (abu)

Danny Drinkwater 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 1 Spiel



LATEST: Clarets complete Drinkwater dealhttps://t.co/7V3ByzC5wc — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 8, 2019

Tottenham holt Supertalent Ryan Sessegnon und Lo Celso

Der Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur verstärkte sich kurz vor Ende des Transferfensters in der Premier League mit Mittelfeldspielern. Der 19-jährige englische Nachwuchs-Internationale Ryan Sessegnon kommt für 25 Millionen Pfund (knapp 30 Millionen Franken) von Fulham, der argentinische Internationale Giovani Lo Celso leihweise von Betis Sevilla. (abu/sda/ap)

Ryan Sessegnon 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 19

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 35 Spiele, 2 Tore



Giovani Lo Celso 🇦🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 46 Spiele, 16 Tore

We are delighted to announce that we have reached agreement for the season-long loan signing of @LoCelsoGiovani from @RealBetis with an option to make the transfer permanent. #HolaLoCelso ⚪️ #COYS https://t.co/fGEHrQiq8D — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2019

Verstärkung für Arsenal

So, Arsenal ist auch noch fündig geworden. Die Gunners holen Linksverteidiger Kieran Tierney. Der 22-jährige stösst von Celtic zu den Londonern und soll rund 25 Millionen Pfund gekostet haben. (cma)

Kieran Tierney 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Position: Verteidiger

Alter: 22

Marktwert: 12.5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 40 Spiele, 1 Tor



Scottish international Kieran Tierney has joined us from @CelticFC on a long-term deal!



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #TimeForTierney — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019

Lukaku zu Inter ist fix

Der Wechsel des belgischen Internationalen Romelu Lukaku vom englischen Rekordmeister Manchester United zu Inter Mailand ist perfekt. Der 26-jährige Stürmerstar unterschrieb einen Fünfjahresvertrag, nach Medienberichten beträgt die Ablösesumme rund 70 Millionen Pfund (83 Millionen Franken).

Lukaku, der bereits am späten Mittwochabend, bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Mailänder Malpensa von rund 200 Fans begeistert gefeiert wurde, ist damit der teuerste Spieler der Vereinsgeschichte. Der WM-Dritte von 2018 ist Wunschspieler von Inter-Coach Antonio Conte. (abu/sda)

Romelu Lukaku 🇧🇪

Position: Stürmer

Alter: 26

Marktwert: 75 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 45 Spiele, 15 Tore

Watford vermeldet Rekordverpflichtung

Kurz vor der Schliessung des Transferfensters vermeldet der FC Watford den teuersten Transfer der Klubgeschichte: Von Stade Rennes stösst Flügel Ismaila Sarr für 30 Millionen Euro zum Premier-League-Klub. (abu)

Ismaila Sarr 🇸🇳

Position: Rechtsaussen

Alter: 21

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 35 Spiele, 8 Tore



Coutinho statt Sané zu den Bayern?

Zwar lautet die 1A-Lösung von Bayern München weiterhin Leroy Sané, doch weil sich dieser womöglich am Kreuzband verletzt hat, wird im Hintergrund offenbar parallel an einer möglichen Alternative gebastelt. Laut der spanischen Zeitung «Sport» sind die Münchner ein heisser Kandidat auf eine Leihe von Barcelonas Philippe Coutinho, falls er heute bis zum Ende des englischen Transferfensters nicht zu Tottenham oder Arsenal wechselt. Neben dem deutschen Rekordmeister käme allerdings auch noch Juventus Turin als Abnehmer in Frage. (pre)



Philippe Coutinho 🇧🇷

Position: Linksaussen

Alter: 27

Marktwert: 90 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 54 Spiele, 11 Tore



Bild: AP/AP

Dybala-Wechsel zu Tottenham geplatzt

Der 70-Millionen-Euro-Wechsel von Paulo Dybala von Juventus Turin zu Tottenham Hotspur ist geplatzt. Offenbar hat der italienische Rekordmeister dem Transfer einen Riegel vorgeschoben. Höchstens ein Leihgeschäft kommt laut «Gazzetta dello Sport» noch in Frage.

Zuletzt galt auch Tottenhams Liga-Konkurrent Manchester United als Dybala-Interessent. Der Tausch mit Romelu Lukaku kam aber nicht zu Stande, weil der belgische Stürmer zu Inter Mailand wechseln wird. Bei Dybala deutet nun vieles darauf hin, dass es zum Tauscht mit Inters Mauro Icardi kommen wird. (pre)

Paulo Dybala 🇦🇷

Position: Hängende Spitze

Alter: 25

Marktwert: 85 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 5 Tore

Bild: EPA

Schneuwly unterschreibt in Lausanne

Christian Schneuwly spielt künftig für den ambitionierten Challenge-League-Verein Lausanne-Sport. Der 31-jährige Mittelfeldspieler hatte kürzlich auf eigenen Wunsch den FC Luzern verlassen, da er bei den Zentralschweizern nicht mehr die gewünschte Rolle erhielt. Schneuwly, der auch beim FC Thun und in Aarau ein Thema gewesen sein soll, unterschrieb bei den Waadtländern einen Vertrag über zwei Jahre.

Die finanziell potenten Lausanner streben die Rückkehr in die Super League an. In der vergangenen Saison verpasste der siebenfache Schweizer Meister als Dritter der Challenge League den sofortigen Wiederaufstieg. Nach drei Runden liegt das Team von Trainer Giorgio Contini hinter Absteiger Grasshoppers im 2. Tabellenrang. (pre/sda)

Christian Schneuwly 🇨🇭

Position: Rechtes Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 0,75 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 3 Spiele, 2 Tore



Le FC Lausanne-Sport est très heureux d’annoncer la signature de Christian Schneuwly! Le milieu de terrain offensif et ex-capitaine du @FCL_1901 a signé un contrat jusqu’en juin 2021! Bienvenue à lui ⚪️🔵💪🏼!

➡️ https://t.co/xIeJEUd8RO#AllezLausanne #BienvenueChristian pic.twitter.com/z7GXSO1nuC — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) August 8, 2019

David Luiz bei Arsenal im Medizincheck

Der Wechsel von David Luiz von Chelsea zu Arsenal steht kurz bevor. Der Brasilianer soll bereits bei den «Gunners» im Medizincheck sein und anschliessend einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Die Ablöse soll sich auf 10 Millionen Euro belaufen.

David Luiz 🇧🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 32

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 50 Spiele, 3 Tore

David Luiz is currently undergoing a medical with Arsenal and is set to seal his move from Chelsea shortly #DeadlineDay — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 8, 2019

Fix: Albian Ajeti in die Premie League

Mitten im Kampf um den Einzug in die Champions League lässt der FC Basel seinen besten Stürmer nach England ziehen. Albian Ajeti wechselt zu West Ham United in die Premier League. Der 22-jährige Schweizer Internationale unterschrieb bei den vom Chilenen Manuel Pellegrini gecoachten Londonern einen Vertrag über vier Jahre mit Option auf weitere zwei Saisons.

Für Ajeti ist es der zweite Anlauf im Ausland. Nachdem der Basler beim FCB die Juniorenstufen durchlaufen und im Fanionteam debütiert hatte, wechselte er Anfang 2016 vor seinem 19. Geburtstag zum FC Augsburg in die Bundesliga. Nach einjähriger Leihe zum FC St. Gallen kehrte er 2017 zum FCB zurück und avancierte zum Leistungsträger. In 96 Pflichtspielen erzielte er 43 Tore und bereitete 21 Treffer vor. In der vergangenen Saison war er mit 32 Skorerpunkten in 43 Partien der Basler Topskorer.

Ajetis Abgang hatte sich in den letzten Wochen abgezeichnet, weil der Klub auf Transfererlöse angewiesen ist. Seine neuen Konkurrenten im Mittelsturm bei West Ham sind der für 40 Millionen Euro von Frankfurt gekommene Sébastien Haller und Mexikos Rekordtorschütze Chicharito. (zap/sda)

Albian Ajeti 🇨🇭

Position: Stürmer

Alter: 22

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 43 Spiele, 21 Tore.



We are delighted to announce the signing of 22-year-old Switzerland international striker Albian Ajeti from FC Basel! #WelcomeAjeti https://t.co/ePuZfnECyW — West Ham United (@WestHamUtd) 8. August 2019

Mvogo muss in Leipzig bleiben

Der Schweizer Goalie Yvon Mvogo bleib die Nummer 2 bei RB Leipzig. Der 25-Jährige hatte Angebote von Augsburg, Frankfurt, Sevilla und aus der Ligue 1, durfte den Verein aber nicht verlassen, wie sein Berater Carlos Crespo dem «Blick» verriet: «Wir waren uns einig, alles war klar, doch dann sagte Leipzig: Stopp! Yvon steht doch nicht zum Verkauf.» In Leipzig kommt Mvogo nicht an Stammgoalie Peter Gulasci vorbei. (zap)

Yvon Mvogo 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 25

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 12 Spiele, 3x ohne Gegentor

Bild: KEYSTONE

#AdamsFamily

Jetzt ist die Leihe fix: Ex-YB-Spieler Kasim Adams Nuhu, wechselt leihweise für die kommende Saison von Hoffenheim zu Fortuna Düsseldorf. (zap)

Kasim Adams 🇬🇭

Position: Innenverteidigung

Alter: 24

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 16 Spiele



Welcome to the family Kasim #Adams 🔴⚪️#F95 hat Kasim Adams für die kommende Bundesligasaison von der @tsghoffenheim ausgeliehen. Der 24-jährige Innenverteidiger ist ghanaischer Nationalspieler und bekommt die Rückennummer 4.#AdamsFamily pic.twitter.com/Hs5g2RkDsk — Fortuna Düsseldorf (@f95) 8. August 2019

Napoli vor teuerstem Vereins-Transfer

Die SSC Napoli rüstet wohl nochmals auf. Die Süditaliener stehen kurz vor der Verpflichtung von Hirving Lozano von PSV Eindhoven. Der mexikanische Sender «TUDN» berichtet, dass der Transfer fast durch ist. 42 Millionen Euro sollen von Italien nach Holland fliessen und würden den Mexikaner zum teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte machen. (zap)

Hirving Lozano 🇲🇽

Position: Rechtsaussen

Alter: 24

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 40 Spiele, 21 Tore



Bild: EPA

Real Madrid bietet 120 Millionen Euro plus Modric für Neymar

Nach Informationen der spanischen Sportzeitung «Sport» soll Real Madrid konkretes Interesse an der Verpflichtung von Brasiliens Superstar Neymar haben. Demnach sollen die «Königlichen» dem französischen Meister Paris Saint-Germain ein Angebot von 120 Millionen Euro für den wechselwilligen Angreifer gemacht haben, zuzüglich dem Transfer von Weltfussballer Luka Modric. Real Madrid soll dem 27-jährigen Neymar bereits einen Vertrag über fünf Jahre angeboten haben.

Neymar war 2017 für die bisherige Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt. Sein Vertrag bei PSG läuft noch bis zum 30. Juni 2022. Aber der eigenwillige Brasilianer will die Franzosen wieder verlassen und eigentlich wohl zurück nach Barcelona.

Doch der spanische Meister führt nach Aussagen von Vize-Präsident Jordi Cardoner derzeit keine Verhandlungen über eine Rückkehr von Neymar. «Es gibt keinen ‹Fall Neymar›, wir sind passive Akteure», sagte Cardoner unlängst dem spanischen Fernsehsender «TV3». Nach derzeitigem Stand stünde ein Rücktransfer des Brasilianers somit nicht zur Debatte. «Er ist nicht glücklich in Paris, aber diese Situation muss in Paris gelöst werden», betonte Cardoner. (zap/sda/dpa)

Neymar 🇧🇷

Position: Linksaussen

Alter: 27

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 23 Tore

🚨 #ExclusivaSPORT



⚪ Neymar ya negocia con el Madrid



🔽 Estos son los detalles de la operación pic.twitter.com/ED0sdS9HA0 — Diario SPORT (@sport) August 7, 2019

Joao Cancelo wird zum teuersten Rechtsverteidiger

Nun ist der Tausch zwischen Juventus Turin und Manchester City definitiv durch. Die Engländer verkaufen Danilo für 37 Millionen Euro nach Turin, während sie Joao Cancelo für 65 Millionen von Juve holen. Damit wird der Portugiese, der bis 2025 unterschrieben hat, zum teuersten Rechtsverteidiger der Geschichte. Danilo hat sich bis 2024 an Juventus gebunden. (zap)

Joao Cancelo 🇵🇹

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 25

Marktwert: 55 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 34 Spiele, 1 Tor

And there he is! 😍 pic.twitter.com/n9Ez13Rm7X — Manchester City (@ManCity) August 7, 2019

Danilo 🇧🇷

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 28

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele, 1 Tor



Sidibé leihweise zu Everton

Der FC Everton sichert sich die Dienste von Djibril Sidibé. Der Rechtsverteidiger kommt von der AS Monaco für eine Leihgebühr von 2,5 Millionen Euro. Everton besitzt nach einem Jahr die Option, den Franzosen für 14 Millionen fest zu verpflichten. (zap)

Djibril Sidibé 🇫🇷

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 27

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele

David Luiz zu Arsenal?

Chelsea-Verteidiger David Luiz steht laut der «L'Equipe» kurz vor einem Wechsel zu Arsenal London. Der Brasilianer befinde sich bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit den «Gunners». Weil ihn Chelsea jedoch nicht abgeben möchte, habe Luiz heute das Training geschwänzt, heisst es. (zap)

David Luiz 🇧🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 32

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 50 Spiele, 3 Tore



Bild: AP

Aarau verpflichtet jungen Kosovaren

Der FC Aarau hat den 19-jährigen Mittelfeldspieler Liridon Balaj verpflichtet. Der Kosovare trainiert schon seit längerem mit den Aarauern und nahm auch an mehreren Testspielen teil. Er unterschrieb für zwei Jahre. (zap/sda)

Liridon Balaj 🇽🇰 🇨🇭

Position: Rechtes Mittelfeld

Alter: 19

Marktwert: nicht bekannt

Bilanz 2018/19: nicht bekannt



Trapp für fünf Jahre zur Eintracht

Kevin Trapp (29) bleibt mit einer fixen Vereinbarung bei Eintracht Frankfurt. Der Nationaltorhüter, der bereits für ein Jahr von Paris St-Germain ausgeliehen war, unterzeichnete mit dem Bundesliga-Verein einen für fünf Jahre gültigen Vertrag. Zwischen 2012 und 2015 war Trapp schon einmal für die Eintracht tätig, bevor er zum französischen Meister wechselte. (pre/sda)

Kevin Trapp 🇩🇪

Position: Torhüter

Alter: 29

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 45 Spiele, 0 Tore



Nummer 1⃣ zwischen den Pfosten: Kevin Trapp bleibt ein Adlerträger 🦅❤️#Kevinwiederzuhaushttps://t.co/g72fWHnS8P — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 7, 2019

Monaco will Shaqiri

Verlässt Xherdan Shaqiri Liverpool nach nur einem Jahr wieder? Wie der «Blick» berichtet, soll die AS Monaco um den Schweizer Nationalspieler werben. Die Fürstentümer bieten dem Basler offenbar rund sechs Millionen Jahresgehalt – steuerfrei! Bei Liverpool hat der «Kraftwürfel» nicht immer einen leichten Stand gehabt und kam oft nur zum Zug, wenn sich jemand aus der ersten Garde verletzt hat.

Dennoch scheint der Champions-League-Sieger nicht willig, Shaqiri so einfach ziehen zu lassen. Die Reds fordern rund 36 Millionen Euro Ablöse. (abu)

Xherdan Shaqiri 🇨🇭

Position: Linker Flügel

Alter: 27

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 24 Spiele, 6 Tore

Quelle: Blick

Bild: KEYSTONE

Rugani zu Arsenal?



Hat Arsenal bereits den Nachfolger von Laurent Koscielny (zu Bordeaux) gefunden? Berichten zufolge sollen die Londoner kurz vor dem Zuzug von Daniele Rugani. Der Italiener ist bei Juventus Turin in der Innenverteidigung hinter Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci und Neuzugang Matthijs de Ligt nur noch vierte Wahl. Die Gunners sollen bereit sein, rund 30 Millionen Euro für Rugani zu zahlen. (abu)

Daniele Rugani 🇮🇹

Position: Innenverteidiger

Alter: 25

Marktwert: 22 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 15 Spiele, 2 Tore

Quelle: Tuttosport

Bild: AP/ANSA

Augsburg und der HSV an Lang interessiert

Wie weiter mit Michael Lang? Der Schweizer Rechtsverteidiger ist bei Borussia Mönchengladbach nicht gesetzt und erhielt auch in der Vorbereitung kaum Einsatzzeit. Er würde zwar gerne bleiben, wie er in einem Interview sagt, «allerdings weiss ich auch, dass es zurzeit mit der Perspektive nicht gerade toll aussieht».

Langs Vertrag in Gladbach läuft noch bis 2022, dennoch haben die Borussen kommuniziert, dass der 28-Jährige zu haben ist. Angeblich sollen nun Augsburg und der HSV Interesse angemeldet haben. (abu)

Michael Lang 🇨🇭

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 28

Marktwert: 4,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 1 Tor

Quelle: Kicker

Bild: EPA/EPA

United jagt nun Christian Eriksen

Manchester Uniteds Bemühungen Paulo Dybala zu verpflichten verpufften erfolglos. Der Offensivmann von Juventus Turin war den «Red Devils» zu teuer. Stattdessen soll nun der Däne Christian Eriksen von Ligakonkurrenz Tottenham zum Team stossen.

Im direkten Kontakt standen Team und Spieler zwar noch nicht. United will aber schnellstmöglich ein konkretes Angebot vorlegen. (abu)

Christian Eriksen 🇩🇰

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 100 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 35 Spiele, 8 Tore

Quelle: Sky

Bild: EPA/EFE

Verliert Basel Albian Ajeti?

Der talentierte FCB-Skorer Albian Ajeti weckt das Interesse mehrerer Vereine aus England. Von West Ham United aus der Premier League liegt nun ein konkretes Angebot vor. Es ist eines, dem man erliegen kann.

Bereits vor einer Woche kamen Gerüchte auf, wonach Ajeti neben West Bromwich Albion auch ein Angebot von West Ham United haben soll. Laut «Blick» ist dieses nun konkret: Zehn Millionen ist den Hammers ein Transfer Ajetis wert. Ein Preis, bei dem der FCB durchaus schwach werden und seinen besten Angreifer verkaufen könnte.

Der Transfer zu West Brom scheiterte angeblich auch an Ajetis Lohnvorstellungen. Er wollte das Doppelte seines aktuellen Lohns, was sich in etwa auf 2,5 Millionen belaufen würde. Ein Ansatz, den ein Premier-League-Klub wie West Ham zu zahlen fähig ist. Die Hammers benötigen dringend einen Stürmer, stehen mit Sébastian Haller und Javier «Chicharito» Hernández doch nur zwei im Kader. Und das zwei Tage vor Transferschluss. (cel)

Albian Ajeti 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 22

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 14 Tore

Quelle: BZ Basel

Bild: KEYSTONE

Rooney kehrt nach England zurück

Wayne Rooney (33) kehrt aus der amerikanischen Major League Soccer in seine Heimat zurück. Der frühere englische Internationale schliesst sich ab Januar als «Spieler-Co-Trainer» dem Zweitligisten Derby County an. Gemäss den Verantwortlichen der «Rams» hat Rooney einen für anderthalb Jahre gültigen Vertrag mit Option unterzeichnet. Der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft hatte erst vor einem Jahr von Everton zu DC United gewechselt. Die laufende Saison in den USA will er noch zu Ende spielen. (pre/sda)

Wayne Rooney 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Mittelstürmer

Alter: 33

Marktwert: 6 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 25 Spiele, 13 Tore

⚽ 359 career goals

🦁 120 England caps

🏆 Premier League x5

🏆 League Cup x3

🏆 FA Cup x1

🏆 UEFA Champions League x1

🏆 UEFA Europa League x1

🏆 FIFA Club World Cup x1 — Derby County (@dcfcofficial) August 6, 2019

Koscielny für Spottpreis zu Bordeaux

Laurent Koscielny wechselt von Arsenal zu Girondins Bordeaux. Der französische Nationalspieler kostet den Ligue-1-Vertreter nur fünf Millionen Euro, die «Gunners» lassen ihren einstigen Abwehrchef also deutlich unter Wert ziehen. Koscielny bestritt für Arsenal seit seinem Wechsel 2010 vom FC Lorient insgesamt 353 Pflichtspiele und erzielte dabei 27 Treffer.

Nach einem Wechselgesuch hatte sich Koscielny Mitte Juli geweigert, mit der Mannschaft eine USA-Reise im Rahmen der Saisonvorbereitung anzutreten. Arsenal teilte dazu mit, man sei «sehr enttäuscht von Laurents Verhalten, das gegen unsere klaren Anweisungen verstösst». (pre)

Laurent Koscielny 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 33

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 31 Spiele, 3 Tore



Laurent Koscielny is leaving us to join Ligue 1 side Bordeaux — Arsenal (@Arsenal) August 6, 2019

Bale-Berater schliesst Wechsel in die Bundesliga aus

In den letzten Tagen kamen vermehrt Gerüchte auf, wonach Gareth Bale leihweise zu den Bayern wechseln könnte. Doch da widerspricht sein Berater Jonathan Barnett nun vehement. Er schliesst einen Wechsel nach Deutschland kategorisch aus. (abu)

Gareth Bale 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Position: Rechtsaussen

Alter: 30

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 42 Spiele, 14 Tore

Quelle: Sky



Bild: AP

Augsburg holt Tschechen Koubek als Ersatz für Kobel

Der Bundesligist Augsburg verpflichtete den Tschechen Tomas Koubek als Ersatz für den zum VfB Stuttgart gewechselten Schweizer Goalie Gregor Kobel. Der 26-Jährige wechselt mit einem bis 2024 gültigen Vertrag vom französischen Cupsieger Rennes nach Deutschland. Dem Vernehmen nach sollen bei Augsburg auch die Schweizer Yvon Mvogo (Leipzig) und Jonas Omlin (Basel) ein Thema gewesen sein. (abu/sda)

Tomas Koubek 🇨🇿

Position: Torhüter

Alter: 26

Marktwert: 6 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 33 Spiele, 9x ohne Gegentor

Griezmann könnte für Barça noch teurer werden

Ungemach für den FC Barcelona? Der Zuzug Antoine Griezmanns von Atlético Madrid könnte die Katalanen noch teurer zu stehen kommen. 120 Millionen Euro hat der spanische Meister bereits für den Offensivstar bezahlt. Nun könnten noch weitere 80 Millionen dazukommen.

Denn Atlético hat nach eigenen Angaben den Beweis, dass Barça bereits vor dem 1. Juli mit Griezmann verhandelt haben soll: Eine Mail von Berater Sevan Karian an Griezmanns Vater Alain und Schwester Maud. Das ist deshalb brisant, weil die Ausstiegsklausel des Franzosen erst nach dem 1. Juli von 200 Millionen Euro auf 120 Millionen sank.

Atlético sagt schon länger, dass die bezahlte Summe unzureichend sei und forderte die Liga gar dazu auf, Barcelona die Spielberechtigung zu verweigern. Die Katalanen erwidern, dass sie sich erst nach dem 1. Juli mit Griezmann auf einen Vertrag geeinigt hätten. (abu)

Antoine Griezmann 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 28

Marktwert: 130 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 37 Spiele, 15 Tore

Quelle: Bild



Bild: AP

Ante Rebic nach Italien?

Nach Sébastien Haller (West Ham) und Luka Jovic (Real Madrid) droht nun auch Ante Rebic die Eintracht Frankfurt definitiv zu verlassen. Inter Mailand bereite ein konkretes Angebot für den Kroaten vor. (abu)



Ante Rebic 🇭🇷

Position: Hängende Spitze

Alter: 25

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 9 Tore

Quelle: Sky

Bild: EPA/EPA

ManUnited zieht bei Dybala zurück, kommt PSG zum Handkuss?

Manchester United hat sich offenbar aus den Verhandlungen um Juventus-Stürmer Paulo Dybala zurückgezogen. Mit Ablösesumme, Agentengebühr und Lohnzahlungen hätten die «Red Devils» rund 120 Millionen Euro für den Argentinier zahlen müssen. Eine Summe, die sie offenbar nicht stemmen wollen.

Stattdessen habe nun Paris Saint-Germain Dybala ins Auge gefasst. Der 25-Jährige wäre der designierte Ersatz, falls Neymar den Klub tatsächlich noch verlassen sollte. (abu)

Paulo Dybala 🇦🇷

Position: Hängende Spitze

Alter: 25

Marktwert: 85 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 5 Tore

Quelle: Sky

Bild: EPA

Kalulu leihweise zu Swansea

Der FC Basel leiht Aldo Kalulu für die kommende Saison an Swansea City aus. Der englische Zweitligist besitzt eine Kaufoption für die definitive Übernahme des 23-jährigen Offensivspielers ab Sommer 2020.Im Sommer 2018 hatte Aldo Kalulu vom französischen Ligue 1-Verein Olympique Lyonnais zum FCB gewechselt. In der letzten Saison kam er wettbewerbsübergreifend zu 26 Einsätzen für den Cupsieger. (pre)

Aldo Kalulu 🇫🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 23

Marktwert: 0,75 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 26 Spiele, 1 Tor



🚨 BREAKING NEWS 🚨



🤝 The #Swans have completed the signing of @FCBasel1893 forward Aldo Kalulu on a season-long loan. 🤝



📰 Full story 👉 https://t.co/VUnYv3deMH#WelcomeKalulu pic.twitter.com/NMn72S5TTf — Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 5, 2019

Marseille holt argentinischen Torjäger

Der argentinische Stürmer Dario Benedetto wechselt für 14 Millionen Euro von den Boca Juniors zu Olympique Marseille. Der 29-jährige Torjäger erhält einen Vertrag bis 2023 und ist der fünftteuerste Abgang aus der Superliga. Der fünffache Nationalspieler kam 2016 für 4,4 Millionen Euro von América aus Mexiko zu Boca – in 63 Partien für die Blau-Gelben erzielte er 39 Treffer und elf Vorlagen. (pre)

Dario Benedetto 🇦🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 29

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele, 5 Tore



Adrian ersetzt Mignolet bei Liverpool

Der belgische Nationalgoalie Simon Mignolet verlässt den FC Liverpool, das Team von Xherdan Shaqiri, und kehrt in seine Heimat zum FC Brügge zurück. Der 31-jährige Ersatzkeeper der Reds unterschrieb beim 15-fachen Meister einen für fünf Jahre gültigen Vertrag. Die Ablösesumme soll sieben Millionen Euro betragen – in der belgischen Liga wurde noch nie so viel für einen Torhüter bezahlt.

Den Nachfolger für Mignolet hat Liverpool bereits verpflichtet: Ablösefrei von West Ham United kommt der 32-jährige Spanier Adrian. Der Keeper war zuletzt während sechs Jahren bei den «Hammers» beschäftigt und kennt die Premier League bestens. (pre/sda)

Adrian 🇪🇸

Position: Torhüter

Alter: 32

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 5 Spiele, 0 Tore

Simon Mignolet 🇧🇪

Position: Torhüter

Alter: 31

Markweter: 8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 2 Spiele, 0 Tore



Inter verleiht Nainggolan

Erst im letzten Sommer holte Inter Mailand Radja Nainggolan für 38 Millionen Euro von der AS Roma. Unter dem neuen Trainer Antonio Conte spielt er jedoch keine Rolle und deshalb wird der 31-jährige nun für ein Jahr an Ex-Klub Cagliari Calcio ausgeliehen. (zap)

Radja Nainggolan 🇧🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 36 Spiele, 7 Tore



Maguire wird zum teuersten Verteidiger der Geschichte

Der Wechsel von Harry Maguire ist offiziell bestätigt. Der Innenverteidiger wechselt für umgerechnet 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United und erhält dort einen Sechsjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Damit ist Maguire der teuerste Verteidiger der Fussballgeschichte. (zap)

Harry Maguire 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Innenverteidiger

Alter: 26

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 3 Tore

We have an important announcement to make...



Welcome, @HarryMaguire93 👋 #MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2019

Trapp vor Rückkehr zu Frankfurt

Kevin Trapp wird wohl auch in der Saison 2019/20 das Tor von Eintracht Frankfurt hüten. Die Deutschen sollen bereit sein, die geforderten 10 Millionen Euro nach Paris zu PSG zu überweisen. Trapp könnte schon am Donnerstag in der Euro-League-Quali gegen den FC Vaduz zurück sein: «Ich hoffe, dass es bald vorbei und er dann zurück ist», liess sich Sportchef Fredi Bobic zizieren. (zap)

Kevin Trapp 🇩🇪

Position: Torhüter

Alter: 29

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 45 Spiele



Bild: EPA/EPA

Real bietet Geld und James für Pogba

Real Madrid probiert es weiter bei Paul Pogba von Manchester United. Das neuste Angebot lautet 30 Millionen Euro plus James Rodriguez. Gemäss dem «Telegraph» viel zu wenig für United, welches das Angebot sofort ablehnte. (zap)

Paul Pogba 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 47 Spiele, 16 Tore



Bild: AP

James Rodriguez 🇨🇴

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 7 Tore



Bild: AP/AP

Inter wieder in der Pole für Lukaku

Inter Mailand erhöht sein Angebot für Romelu Lukaku. Die Norditaliener bieten gemäss dem «Corriere dello Sport» nun 80 Millionen Euro für den Stürmer von Manchester United. Die Engländer seien ab dieser Summe gesprächsbereit, heisst es. (zap)

Romelu Lukaku 🇧🇪

Position: Mittelstürmer

Alter: 26

Marktwert: 75 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 12 Tore

Manchester United holt wohl anderen Juve-Stürmer

Der Spielertausch von Paulo Dybala und Romelu Lukaku zwischen Juventus Turin und Manchester United scheint geplatzt, weil der Argentinier seine «Alte Dame» nicht verlassen möchte. Nun haben die Engländer einen anderen Juve-Stürmer im Visier: Mario Mandzukic. Der Kroate wurde auch mit einem Wechsel zu Bayern oder Dortmund in Verbindung gebracht und soll bei den Red Devils 7,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen. 16 Millionen sollen als Ablöse nach Turin fliessen. (zap)

Mario Mandzukic 🇭🇷

Position: Stürmer

Alter: 33

Marktwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 33 Spiele, 10 Tore

Bild: EPA

Mignolet verlässt Liverpool

Liverpool-Ersatztorhüter Simon Mignolet wechselt zurück in die Heimat. Der Belgier schliesst sich dem FC Brügge an und soll rund 7 Millionen Euro gekostet haben. Mignolet absolvierte für Sunderland und Liverpool insgesamt 245 Spiele in der Premier League. (zap)

Simon Mignolet 🇧🇪

Position: Torhüter

Alter: 31

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 2 Spiele



Doch nicht Omlin oder Mvogo? Augsburg an tschechischem Keeper dran

Für die Goaliposition beim FC Augsburg waren auch zwei Schweizer heisse Kandidaten: Jonas Omlin vom FC Basel und Yvon Mvogo, die Nummer zwei bei RB Leipzig. Doch insbesondere der Schweizer Vizemeister dürfte nun aufatmen. Berichten zufolge ist Augsburg kurz davor, den in Frankreich spielenden Tschechen Tomas Koubek zu verpflichten.

Der 26-Jährige würde von Stades Rennes kommen und soll rund acht Millionen Euro kosten. Er wäre damit der Nachfolger der Schweizer Hoffenheim-Leihgabe Gregor Kobel. (abu)

Tomas Koubek 🇨🇿

Position: Torhüter

Alter: 26

Marktwert: 6 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 33 Spiele, 9x ohne Gegentor

Quelle: L'Équipe

Bild: EPA/EPA

Junior Firpo wechselt zum FC Barcelona

Es war nur eine Frage der Zeit, bis es bestätigt wird: Junior Firpo wechselt tatsächlich von Betis Sevilla zum FC Barcelona. Der junge Linksverteidiger unterschreibt für fünf Jahre bis 2024. Die Katalanen legen auch gleich eine Ablösesumme fest: Wer den Spanier aus seinem Vertrag auskaufen will, müsste künftig 200 Millionen Euro bezahlen. (abu)

Junior Firpo 🇪🇸

Position: Linksverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 29 Spiele, 3 Tore

Moise Kean definitiv zu Everton

Nun ist es definitiv: Das italienische Stürmertalent Moise Kean läuft nächste Saison für Everton in der Premier League auf. Der 19-Jährige kommt von Juventus Turin und hat bei den «Toffees» einen Vertrag über fünf Jahre unterschrieben. (abu)

Moise Kean 🇮🇹

Position: Stürmer

Alter: 19

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 7 Tore

✍️ | Moise Kean. Signed from @juventusfc. Undisclosed fee. Five-year deal.



Up the Blues. ✊ — Everton (@Everton) August 4, 2019

