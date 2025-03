Champions League live: FC Barcelona gegen Benfica Lissabon im Ticker

Lamine Yamal wurde bei seiner Auswechslung mit Standing Ovations gefeiert. Bild: keystone

Barça schlägt Amdounis Benfica und ist erster Viertelfinalist der Champions League

Der FC Barcelona qualifiziert sich gegen Benfica Lissabon mühelos für die Viertelfinals der Champions League. Auf das 1:0 im Hinspiel lassen die Katalanen daheim ein 3:1 folgen.

Der argentinische Verteidiger Nicolas Otamendi glich in der 13. Minute zum 1:1 für die Portugiesen aus, die danach vom Exploit träumen konnten, bis Lamine Yamal mit einem Traumtor (27.) und Raphinha (42.) mit seinem zweiten Treffer für wieder klare Verhältnisse sorgten.

Der in der 56. Minute eingewechselte Zeki Amdouni kam in der Schlussphase einem zweiten Tor für Benfica am nächsten. Der Genfer scheiterte mit seinem Kopfball knapp.

Die Katalanen treffen im Viertelfinal der Champions League auf den Sieger des Duells Lille gegen Borussia Dortmund vom Mittwoch.

Auch Zeki Amdouni (l.) brachte gegen Barça nicht die Wende. Bild: keystone

FC Barcelona - Benfica Lissabon 3:1 (3:1)

SR Letexier (FRA) .

Tore: 11. Raphinha 1:0. 13. Otamendi 1:1. 27. Lamine Yamal 2:1. 42. Raphinha 3:1.

Bemerkungen: Benfica Lissabon mit Amdouni (ab 56.). (nih/sda)